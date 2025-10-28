به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰ تهران، با اعلام این خبر گفت: در این بازه زمانی، روند نوسازی و تجمیع پلاک‌ها در محدوده منطقه با شتاب قابل‌توجهی همراه بوده و تعداد پلاک‌های نوسازی‌شده در خارج از بافت فرسوده نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته است. این روند به احداث بیش از ۱۳۱۴ واحد مسکونی جدید منجر شده که از این میان، ۷۸۴ واحد در بافت فرسوده واقع شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، ۱۸۸ فقره پروانه ساختمانی برای ۳۳۵ پلاک در منطقه صادر شده که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به پروژه‌های تجمیعی و نوسازی اختصاص دارد. اجرای سیاست‌های تشویقی، کاهش بروکراسی اداری و ارائه بسته‌های حمایتی نوسازی از مهم‌ترین دلایل افزایش مشارکت شهروندان در این طرح‌ها بوده است.

شهردار منطقه ۱۰ همچنین از آزادسازی بیش از ۴۱۵۶ مترمربع معبر جدید از محل تجمیع پلاک‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت محیط شهری، نقش مؤثری در بهبود دسترسی‌های محلی و روان‌سازی تردد در بافت‌های میانی منطقه داشته است.

اخ‌الصنایع در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان تأکید کرد: استمرار برنامه‌های تشویقی، تسهیل فرآیند صدور پروانه، اجرای پروژه‌های محرک توسعه در بافت‌های میانی و فرسوده، و بازنگری طرح شاخه جنوب‌شرقی یادگار امام (ره) و خیابان کمیل از اولویت‌های اصلی منطقه در سال جاری است.