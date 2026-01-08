تحول در بازآفرینی شهری منطقه ۴ با تجمیع ۲۱ پلاک فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران گفت: تجمیع و نوسازی ۲۱ پلاک فرسوده و ناپایدار در منطقه ۴، گامی مهم و اثرگذار در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ساماندهی بافت‌های مسئله‌دار شهری به شمار می‌رود.

وی افزود: این پروژه در محدوده خیابان استاد حسن بنای شمالی، خیابان موسایی و با مشارکت مالکان پلاک‌های فرسوده در حال اجراست و شامل ساختمان‌های مسکونی و تجاری ریزدانه ای است که به دلیل فرسودگی کالبدی، محدودیت‌های ساخت‌وساز و مسائل ایمنی، سال‌ها نیازمند نوسازی اساسی بودند. با تجمیع این پلاک‌ها، امکان بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی و مشوق‌های نوسازی فراهم شده است.

شهردار منطقه ۴ با تأکید بر اهمیت نوسازی تجمیعی عنوان کرد: اجرای این پروژه، منطقه ۴ را در زمره معدود مناطق شهر تهران قرار داده که توانسته است نوسازی تجمیعی را در این مقیاس به مرحله اجرا برساند؛ اقدامی که منجر به افزایش ایمنی، بهبود کیفیت سکونت، ارتقای سیما و ساختار شهری و استفاده بهینه از اراضی فرسوده خواهد شد.

وی افزود: در این پروژه دو کوچه از دو گذر متفاوت با یکدیگر تجمیع خواهند شد.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری منطقه ۴ با جدیت، مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده را دنبال می‌کند و تلاش دارد با رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندها، زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان را در پروژه‌های بازآفرینی شهری فراهم کرده و این الگوی موفق را در سایر محلات فرسوده منطقه نیز توسعه دهد.