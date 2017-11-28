تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی در منطقه۷شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه حاجوی با اعلام این مطلب افزود: بیش از ۳۰ درصد بافت فرسوده سطح منطقه با ارائه بسته های تشویقی سازمان نوسازی شهر تهران نوسازی شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشاوره به شهروندان از طریق دفاتر سه گانه خدمات نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران مستقر در محدوده منطقه ۷ به مالکین در صورت تجمیع املاک، اعطای تسهیلات عوارض صدور پروانه بصورت رایگان، واگذاری گذر رایگان (گذرهایی که شارع عام نباشند) در صورت تجمیع املاک، ارائه طراحی نما با هویت ایرانی اسلامی بصورت رایگان و راهنمایی درخصوص اعطا تسهیلات بانکی از جمله خدماتی است که به صورت رایگان به شهروندان منطقه ارائه می شود.

شهردار منطقه ۷ تصریح کرد: معاونت شهرسازی و معماری منطقه در نظر دارد با تسهیل و تسریع در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی در محدوه بافت فرسوده با هماهنگی بیشتر دفاتر خدمات الکترونیک شهر و دفاتر خدمات نوسازی مستقر در محدوده منطقه نسبت به فرآیند سهولت و تشکیل پرونده به صورت قرارداد مشارکت در ساخت تا اخذ جواز ساختمانی و ایفای صد در صدی برنامه زمان بندی شده توسط سازمان نوسازی شهر تهران به تعهدات خود عمل کند.

به گفته وی درصورت نوسازی در پلاک های واقع در بافت فرسوده مصوب تسهیلاتی مانند وام مسکن، معافیت کامل از پرداخت عوارض، واگذاری یک طبقه متراکم تشویقی، اعطای انشعابات آب و فاضلاب و گاز و ودیعه مسکن به مالکین در پروژه های تجمیعی بزرگ مقیاس (تجمیع چند پلاک)، صدور پروانه ساختمانی بر اساس تجمیع فیزیکی پلاک ها و موکول کردن تجمیع ثبتی به زمان دریافت پایان کار از سوی شهرداری به مالکان تعلق می گیرد.

حاجوی با اشاره به اینکه نوسازی در بافت فرسوده یک فرآیند زمان بر است و نیازمند مشارکت و همراهی شهروندان است، خاطرنشان کرد: بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده برای کاهش آسیب های ناشی از حوادث غیرمترقبه، سهولت دسترسی به این مناطق در مواقع بروز حوادث، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش میزان نفوذپذیری بافت فرسوده و سرزندگی محلات ضروری است لذا نوسازی بافت‌ فرسوده در اولویت کاری این منطقه قرار دارد.