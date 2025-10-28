به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروز آذر روز سه‌شنبه در آئین افتتاح بیست و چهارمین اردوی عشایری دانش‌آموزان دختر سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: اکنون بیش از ۱۰۵ هزار دانش‌آموز عشایری در کشور تحصیل می‌کنند و دولت چهاردهم متعهد است زمینه رشد و شکوفایی دانش‌آموزان عشایری را در همه عرصه‌ها فراهم کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: دختران عشایری نماد اصیل‌ترین باورها و ارزش‌های خانوادگی ایرانی هستند و همه دختران ایران باید از این فرهنگ غنی الهام بگیرند.

وی خطاب به دختران عشایری با بیان اینکه وظیفه ما شنیدن صدای شما و کمک به رشد ایران عزیز است، اظهار کرد: «تک تک شما برای ما عزیز هستید» و تلاش می‌کنیم تا به آنچه حق شماست برسید. بر باوریم که ایران متعلق به همه ایرانیان است و با وجود شما معنا می‌یابد.

بهروز آذر افزود: در دولت چهاردهم قسم خورده‌ایم شرایط رشد و فرصت برابر برای همه دانش‌آموزان عشایری ایجاد شود؛ رئیس‌جمهور نیز باور دارد که هر تحول بزرگ در کشور از سه مسیر خانواده، مدرسه و دانشگاه آغاز می‌شود که در این جمع ارزش‌های خانوادگی و ملی در کنار آموزش، جایگاه ویژه‌ای دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دختران عشایری را «نگهبانان فرهنگ اصیل ایرانی» دانست و تاکید کرد: در چادرهای عشایری شما، خالص‌ترین باورهای ایرانی نهفته است؛ از زبان و خوراک‌های بومی تا پوشش و سبک زندگی شما، نشان‌دهنده ایرانی بودن واقعی شماست.

وی افزود: باید این میراث گرانبها را نسل‌به‌نسل به دیگر دختران منتقل کنید؛ زیرا این دیگران نیستند که باید مانند شما شوند، بلکه همه دختران ایران باید شبیه شما باشند.

بهروزآذر با بیان اینکه شما زودتر از همه ما خدا را درک می‌کنید؛ تصریح کرد: با کوچ‌های زیبا و آشتی با طبیعت، حلقه گمشده زندگی امروز را پیدا کرده‌اید. قدر خود را بدانید و برای داشتن حال بهتر والدین‌تان تلاش کنید.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: این گردهمایی فرصتی آموزشی با رویکرد توسعه فردی است؛ شما بزرگ‌ترین مجموعه دوستی کشور را امروز در این برنامه شکل داده‌اید و برایتان برنامه‌ای دقیق و با کیفیت تدارک دیده شده است.

وی خطاب به دانش آموزان عشایر با بیان اینکه خواهانیم مسائل ویژه خود و خانواده‌تان را در زمینه‌های بهداشت، سلامت، آب و انرژی بنویسید و به ما برسانید، افزود: مشکلات رسیده را بررسی خواهیم کرد و برای ایده‌های برتر جوایز نفیسی در نظر گرفته‌ایم.

بهروزآذر خاطر نشان کرد: دولت چهاردهم اهتمام ویژه‌ای به افزایش سطح کیفی مدارس شبانه‌روزی و احیای مجموعه دانش‌سرای عشایری دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: توسعه مهارت و کارآفرینی در میان دانش‌آموزان عشایری از اولویت‌های جدی ماست و باور داریم عشایر سرمایه‌های غیرملموس ایران هستند.

وی در پایان از تشکیل کارگروه دختران عشایری کشور خبر داد و افزود: پس از تشکیل کارگروه دختران جوان در سطح ملی، این کارگروه ویژه عشایر نیز راه‌اندازی خواهد شد تا مسیر ارتباط، دریافت نظرات و شناسایی مشکلات و خواسته‌های دختران عشایری تسهیل شود.