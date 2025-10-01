مدیر آموزش و پرورش قوچان: ۱۳ مدرسه قوچان نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقریان عصر چهارشنبه در حاشیه کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه «زنده یاد کمالی نیا» در جمع خبرنگاران، با اشاره به چالش فرسودگی بسیاری از فضاهای آموزشی این شهرستان، اظهار کرد: قوچان به عنوان شهری با قدمت و پیشینه فرهنگی از مدارس قدیمی بسیاری نیز برخوردار است و بر اساس آمارهای موجود ۱۳ مدرسه در شهرستان بیش از ۵۰ سال عمر دارند و در دسته مدارس نیازمند تخریب و بازسازی قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه در اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در دولت، چهار پروژه از این مدارس در صف نوسازی قرار گرفته اند، افزود: مدرسه قاچکانلو با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهرهبرداری است و تخریب مدرسه کمالی نیا آغاز شده که مراسم کلنگزنی آن امروز برگزار شد و مدارس مولوی و آزادی نیز در انتظار جذب خیر و تأمین اعتبار هستند.
مدیر آموزش و پرورش قوچان با اشاره به هزینههای سنگین مدرسه سازی، بیان کرد: در شرایط فعلی احداث هر کلاس درس حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با توجه به محدودیتهای بودجهای این امر مستلزم همراهی بیشتر خیرین و تخصیص به موقع اعتبارات دولتی است.
وی گفت: اگر حوزههای پرورشی، پشتیبانی و رفاه معلمان از اهمیت بالایی برخوردارند اما آنچه به صورت مستقیم از سوی مردم و مسئولان مطالبه میشود خروجی مطلوب در مقطع متوسطه و بهویژه پایه دوازدهم است.
باقریان ادامه داد: این خروجی را از دو منظر کلان پیگیری میکنیم نخست، میانگین نمرات دروس نهایی که شاخصی استاندارد و وزارتی است و دوم، نتایج کنکور سراسری که تأثیر بسزایی در آینده دانشآموزان دارد.
ارتقاء کیفیت بخشی مدارس برای کنکور در قوچان کلید خورد
مدیر آموزش و پرورش قوچان با اشاره به اینکه برای نخستین بار در سطح شهرستان طرح انعقاد قراردادهای کیفیتبخشی به صورت جدی در دستور کار گرفته است، گفت: بر این اساس، شاخصهای مصوب و استاندارد وزارت آموزش و پرورش و اداره کل مبنا قرار گرفته و از مدیران مدارس خواسته شده است تا بر مبنای این شاخصها با دبیران خود قرارداد امضاء کنند.
وی افزود: به عنوان نمونه، اگر در درس فیزیک سال گذشته درصد قبولی یا میانگین نمرات در سطح خاصی بوده است برای سالجاری رشد مشخص و قابل اندازهگیری حتی به اندازه یک یا دو درصد در این قراردادها پیشبینی و تعهد داده میشود، این کار نه تنها یک الزام که یک تعهد حرفهای برای ارتقای کیفیت تدریس در بین دبیران ایجاد خواهد کرد.
باقریان با تأکید بر اینکه نتایج کنکور سال گذشته اگرچه بد نبود اما در شأن و جایگاه آموزشی شهرستان قوچان نیز نبوده است ، تصریح کرد: برای جبران این عقبماندگی برنامه ای جامع با راهبردی دوگانه در نظر گرفته شده که با الگوبرداری از تجربیات موفق مشهد در مدارس خاص، دانشآموزان مستعد پایه یازدهم را که در آزمونهای معتبر ترازهای خوبی کسب کردهاند، شناسایی شوند.
مدیر آموزش و پرورش قوچان اضافه کرد: اگرچه این کار میبایست از تابستان آغاز میشد اما خوشبختانه با تاخیر نسبتاً کمی برای ۵۰ دانشآموز پسر و ۵۰ دانشآموز دختر شناساییشده، کلاسهای کنکور فشرده و تخصصی با بهرهگیری از اساتید مجرب بومی و همچنین استفاده از ظرفیت اساتید برتر مشهدی تدارک دیده شده است.
وی تأکید کرد: فعالیتهای کنکور منحصر به استعدادهای برتر نیست بلکه برای جمعیت قابل توجهی از دانشآموزان که در میانه راه کنکور قرار دارند هم با برگزاری جلسات با مدیران مدارس، برگزاری کلاسهای کنکور و نیز اجرای آزمونهای استاندارد و منظم در طول سال تحصیلی برنامهریزی شده است.
باقریان از فعالیت ۲ هزار و ۵۰۰ فرهنگی در باقریان در ۳۶۸ مدرسه دولتی خبرداد و یادآور شد: امسال ۳۶ هزار و ۱۳۳ دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که ۸ هزار و ۴۱۱ دانش آموز در ۲۴۸ مدرسه روستایی و عشایری و ۲۷ هزار و ۷۲۲ دانش آموز در ۲۵۷ مدرسه شهری دولتی و غیر انتفاعی به تحصیل مشغولند.
استخر دانش آموزی قوچان اول آبان بازگشایی میشود
مدیر آموزش و پرورش قوچان در خصوص تعطیلی استخر دانش آموزی این شهرستان و آغاز به کار مجدد آن نیز گفت: ساخت استخر دانش آموزی در این شهرستان بسیار زمانبر شد بهطوریکه در زمان نصب کاشی های استخر، پیمانکار بر روی بتنهای قدیمی اقدام به نصب کاشی کرده بود و همین امر پس از آغاز به کار استخر موجب کنده شدن برخی از کاشیها شده بود.
وی با اشاره به اینکه همین مشکل منجر به تعطیلی استخر دانش آموزی برای تعمیرات به صورت موقت شد، ادامه داد: تمامی هزینههای تعمیرات بر عهده پیمانکار است و از اول آبان ماه این استخر به چرخه کار باز میگردد که تدابیر لازم جهت اجرای با کیفیت تعمیرات با نظارت کامل اتخاذ شده است.
