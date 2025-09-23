۲۱۷ مدرسه در خراسان رضوی برای آغاز سال تحصیلی به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسدی صبح سه شنبه در مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه پسرانه «شهید حسین عبدالقادری» شهرستان مرزی تایباد اظهار کرد: در خراسان رضوی ۲۱۷ مدرسه برای آغاز فصل علم و تربیت به بهره برداری رسیده است تا بتوانیم در یک فضای باکیفیت، یک آموزش باکیفیت را رقم بزنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: در تایباد ۲۰ مدرسه در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با ۱۱۳ کلاس درس تا آبان ماه افتتاح خواهد شد و این شهرستان نمونه‌ای از همگرایی خیرین شیعه و اهل سنت در ساخت مدارس است.

وی ادامه داد: هر ساله مراسم نواختن زنگ آغاز بازگشایی مدارس در مشهد برگزار می‌شد، اما امسال زنگ مهر و مقاومت و همچنین زنگ مدارس عشایری در تایباد، شهرستانی به غیر از مرکز استان، نواخته شد.

در پایان این مراسم، استاندار خراسان رضوی و معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مدرسه شهید عبدالقادری تایباد نهال غرس کردند.