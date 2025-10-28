نهضت بزرگ قرآنی با تدوین طرح جامع حفظ؛ رونمایی از سه رویداد ملی قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی بحرالعلوم، مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم در آئین رونمایی و آغاز فعالیت رویدادهای ملی حفظ قرآن کریم کشور که امروز سه شنبه ششم آبان ماه برگزار شد درباره رویکردهای ستاد راهبری قرآن گفت: در ستاد راهبری قرآن دو رویکرد مهم داریم. یکی استفاده از انگیزه‌های واقعی حفظ قرآن چرا که ما کسانی را داریم که برای حفظ قرآن، اصالت و اولویت قائل هستند و توجه واقعی و جدی‌شان به این موضوع چشمگیر بوده است. این افراد، شخصیت‌ها و مؤسسات فعال در میدان حفظ، هسته‌ی اصلی حرکت ما را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: رویکرد دوم، استفاده و تقویت فعالیت‌های قرارگاهی و میان‌سازی است تا ستاد تنها به تشکیل جلسات محدود نشود، بلکه به‌صورت فعّال در میدان حضور داشته باشد و فاصله میان صف و ستاد کوتاه شود.

بحرالعلوم ادامه داد: رویکرد دیگر ما، همگرایی و تقویت فعالیت‌های ملی است. نهضت ملی زندگی با آیه‌ها با رویکرد گفتمان‌سازی بر اساس آیات برگزیده قرآن کریم طراحی شده است که در این نهضت، افراد حتی اگر آیات اندکی را حفظ کنند، با مفاهیم آن‌ها آشنا می‌شوند. برخی نیز آیات موضوعی قرآن را یاد می‌گیرند. این همگرایی و همراهی میان فعالان حفظ قرآن به‌تدریج شکل خواهد گرفت.

وی گفت: در حال تدوین طرح جامع حفظ قرآن در کشور هستیم که در پاسخ به مطالبه حجت‌الاسلام قمی شکل گرفته است. البته در سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام و رشدی نیز داشتیم، اما حرکت ما نهضت‌گونه نبوده است. از ۱۲ هزار نفری که در برنامه‌های حفظ قرآن شرکت کردند، تنها سه هزار و ۱۰۰ نفر دانش‌آموز بودند و کار به‌صورت نهضتی رقم نخورد. اما در چند ماه آینده، پس از استخراج نگاشت اولیه، به طرح جامعی دست خواهیم یافت.

توجه به سه رکن قرآن آموز، مربی و مؤسسه قرآنی

مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم افزود: امروز از سه طرح ملی رونمایی می‌کنیم و هدف این نیست که بلافاصله وارد مرحله اجرا شویم، بلکه ابتدا زیرساخت‌ها فراهم می‌شود. یکی از این طرح‌ها، طرح تشویق قرارگاه مردمی ستاد راهبری حفظ است که سه عامل مؤثر در تربیت حافظان را شناسایی کرده است: اول، مراکز و دارالقرآن؛ دوم، مربی حفظ قرآن که نقش تربیت و انگیزش را دارد؛ و سوم، استمرار و انگیزه خود حافظ. در این طرح، به این سه ضلع توجه ویژه‌ای شده است.

سید محمود چاووشی مدیرعامل مؤسسه «مهد قرآن» نیز بیان کرد: در ستاد راهبری قرآن، برای بهره‌مندی از طرح تشویقی، سه رکن اصلی قرآن‌آموزان، مربیان و مراکز آموزشی مورد توجه قرار گرفته است و این سه گروه به‌صورت مستقیم از طرح و تشویق‌های آن بهره خواهند برد.

وی در پایان گفت: «شیوه کار به این صورت است که تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه، مربیان به‌عنوان مخاطبان اصلی طرح معرفی می‌شوند. پس از انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی، هر مربی قرآن که حتی یک شاگرد داشته باشد، می‌تواند در سامانه تشویق ثبت‌نام کند و اطلاعات قرآن‌آموز خود را وارد نماید. شرایط شرکت در این طرح این است که مربی حداقل حافظ سه جز باشد، در آزمون عمومی حفظ قرآن شرکت کرده و مدرک خود را در سامانه بارگذاری کند. همچنین، قرآن‌آموزانی که معرفی می‌شوند، موظفند آزمون‌های جدید را در سامانه به ثبت برسانند.

در پایان مراسم نیز از پوسترهای سه طرح ملی قرآنی «جایزه ویژه شهید سلامی»، «حافظ شو» و «تشویق» رونمایی شد.