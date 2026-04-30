به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۹۸ مربی، حائز شرایط دریافت هدیه از ستاد راهبری حفظ قرآن شدندبه گزارش ایکنا، پس از واگذاری مرحله اجرایی طرح «تشویق» از سوی ستاد راهبری حفظ قرآن کریم به مؤسسه کشوری مهد قرآن در راستای حمایت و تشویق مربیان حفظ، در نیمه دوم سال گذشته مقرر شد تا مربیان حفظ مستقر در تمامی مجموعه‌ها و حتی مربیانی که به شکل شخصی مشغول فعالیت در این عرصه هستند ولو با در اختیار داشتن یک قرآن‌آموز در زمینه حفظ در صورت تمایل با ثبت مشخصات شخصی و قرآن‌آموزان خود، در این طرح شرکت داده شوند.

به این منظور سامانه‌ای با نشانی tashvigh.ir طراحی شد تا مربیان ضمن مراجعه به آن اقدام به بارگذاری اطلاعات خود و شاگردانی که نزد ایشان قدم در مسیر حفظ قرآن گذاشته‌اند، کنند و در طی این فرایند به تدریج قرآن‌آموزانی که در آزمون‌های حفظ عمومی و تخصصی که از سوی سازمان دارالقرآن‌الکریم برگزار می‌شود، اطلاعات و مدارک خود را که در سامانه‌های حفظ عمومی و تخصصی نیز موجود است، نو به نو در سامانه تشویق نیز به ثبت برسانند. نکته حائز اهمیت برای مقبول بودن ثبت‌نام هر یک از مربیان در این طرح، آن است که هر کدام حداقل باید دارای مدرک معتبر حفظ سه جزء قرآن باشند.

مرحله نخست اجرای این طرح تا پایان سال گذشته به انجام رسید که طی آن حدود ۱۸ هزار مراجعه به سامانه صورت گرفت و مربیان مراجعه‌کننده با ثبت حداقل یک شماره تلفن همراه در این طرح شرکت کردند و در ادامه از این تعداد مراجعه شش هزار و ۶۷۹ مربی ضمن تکمیل اطلاعات خود، به پرسش‌های طرح شده در سامانه نیز پاسخگو بودند در نهایت دو هزار و ۷۰۲ مربی در پایان مرحله نخست طرح اقدام به ثبت کامل اطلاعات خود و قرآن‌آموزان به انضمام مدارک اخذ شده از سوی شاگردانشان کردند که سرآخر اطلاعات ۳۴ هزار قرآن‌آموز در زمینه حفظ از سوی مربیان در این سامانه وارد و ثبت شد.

پس از اتمام مهلت بارگذاری اطلاعات ‌و مدارک در سامانه، بررسی داده‌های بارگذاری شده و تطبیق اطلاعات با سامانه حفظ عمومی ‌و تخصصی سازمان دارالقرآن‌ الکریم به انجام رسید که در نهایت ۶۹۸ مربی حفظ، حائز شرایط دریافت هدایای مورد نظر از سوی ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن شدند که فرایند واریز مبالغ تشویقی به حساب بانکی آنها از دوشنبه ۷ اردیبهشت آغاز شده است.

در مرحله نخست اجرای طرح تشویق، سقف تعیین شده برای هر یک از قرآن‌آموزان حفظ پنج جزء بوده است که به ازای حفظ هر نفرجزء، مبلغ ۲۵۰ هزارتومان به مربیان اختصاص داده شد.

از میان اطلاعات و مدارک ثبت‌شده در این سامانه، پنج استان اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین میزان مشارکت را داشته و از میان حافظانی که اطلاعات و مدارک آنها در راستای این طرح ثبت شده، سهم بانوان ۹۰ درصد و سهم آقایان ۱۰ درصد بوده است.

با توفیق نسبی اجرای این طرح در مرحله نخست و براساس تکلیف ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی مبنی بر طراحی و اجرای ساز و کارهای تشویقی به منظور افزایش آمار کمی حافظان قرآن در راستای تحقق تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن طبق مطالبه رهبر شهید انقلاب اسلامی، مقدمات برای اجرای فازهای بعدی این طرح در حال انجام است تا در نهایت طرح تشویق تبدیل به یک نهضت دائمی شود.