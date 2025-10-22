واریز ۷۰ میلیارد تومان بودجه تربیت حافظان قرآن در گام نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم ضمن تشکر از مجلس شورای اسلامی و دولت که به موضوع حفظ قرآن کریم اهتمام داشتند گفت: بر اساس این مصوبه، برای بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور تربیت حافظان قرآن کریم پیش بینی و تعیین شده که این دستگاه‌ها موظف هستند در طول ۵ سال برنامه هفتم تعداد مشخصی حافظ قرآن که حد اقل یک جزء حفظ باشند تربیت کنند.



بحرالعلوم تصریح کرد: بر همین اساس بودجه‌هایی هم در نظر گرفته شده و به مرور این بودجه‌ها برای دستگاه‌ها واریز خواهد شد.



دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم در ادامه گفت: در راستای همین برنامه، در پایان مرداد ماه سال جاری، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی هر کدام ۳۵ میلیارد تومان واریز شد که واریز این مبالغ توسط سازمان برنامه و بودجه به صورت رسمی و مکتوب به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی اطلاع رسانی شده که به همین جهت و به منظور بهینه سازی و هدفمند کردن اعتبارات واریز شده، دبیرخانه ستاد راهبری حفظ قرآن کریم مذاکراتی را با دو دستگاه نام برده آغاز و همچنین مکاتباتی با آنها داشته و از این دو دستگاه خواسته شده برنامه عملیاتی خود را با هدف تربیت حافظان قرآن کریم به این ستاد اعلام کنند.



بحرالعلوم افزود: با توجه به مذاکراتی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، امکان افزایش این تخصیص‌ها و واریز بودجه‌های دیگری در همین زمینه در سال جاری وجود دارد البته این امر مشروط به هزینه کرد درست و دقیق اعتبارات مطابق با اهداف پیش بینی در برنامه هفتم توسعه است.

وی ضمن ابراز امیدواری برای همکاری و تعامل دستگاه‌ها در این روند گفت: ذینفع‌های نهایی این بودجه‌ها حافظان قرآن کریم و مؤسسات فعال در حوزه حفظ قرآن کریم با یک برنامه مشخص هستند و هر دستگاهی که این بودجه را دریافت می‌کند به صورت شفاف در این مسیر هزینه خواهد کرد.

دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم افزود: برای دستگاه‌های دیگر نیز به مرور زمان بودجه‌هایی در همین زمینه واریز خواهد شد که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.



وی در پایان خاطر نشان کرد با توجه به عزم و همدلی ملی که بین جریانات مردمی و نهادهای دولتی و حاکمیتی در زمینه تحقق تربیت ده میلیون حافظ وجود دارد، امیدواریم با تزریق این اعتبارات ملی به عنوان گام اول، شاهد اتفاقات مبارک و موثرتری در زمینه تربیت حافظان قرآن در کشور باشیم.