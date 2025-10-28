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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

بیش از ۲۰ هزار نفر در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کردند

بیش از ۲۰ هزار نفر در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کردند

بیش از ۲۰ هزار نفر در آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند.

علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ طبق «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» (مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، برگزار خواهد شد.

وی گفت: این آزمون در دو مرحله شامل: ۱. سنجش علمی (آزمون متمرکز) و ۲. مصاحبه علمی، سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری برگزار می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش یادآور شد: فرصت ثبت نام از یکشنبه ۴ آبان آغاز شده است و ایت فرصت تا ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

وی اظهار کرد: آزمون دکتری ۱۴۰۵ جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ جهت ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6637471

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