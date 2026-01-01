کاهش ۲ هزار نفری آمار متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۱۷۱ هزار نفر برای آزمون ورودی دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند. فرصت ثبت نام از ۴ آبان آغاز شد و این فرصت در ۱۱ آبان تمدید شد و داوطلبان تا ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ فرصت داشتند در آزمون ثبت نام کنند.

با توجه به اینکه در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ متقاضی ثبت نام کردند و آمار ثبت نام ۱۷۱ هزار نفری در آزمون ورودی دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ با کاهش ۲ هزار نفری متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه‌ها مواجه ایم.

آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ طبق «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، روز جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

متقاضیان این آزمون لازم است از روز دوشنبه ۶ بهمن تا پنجشنبه ۹ بهمن با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان براساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامه ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.

آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ جهت ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در دو مرحله شامل: ۱. سنجش علمی (آزمون متمرکز) و ۲. مصاحبه علمی، سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری برگزار می‌شود.

تبصره: بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب ۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته، بر حسب هر یک از شیوه‌های: «آموزشی – پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می‌شود:

شیوه پذیرش آموزشی - پژوهشی: سهم آزمون متمرکز: ۵۰ درصد. سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد. سهم مصاحبه علمی و سنجش علمی ۳۰ درصد.

شیوه پذیرش پژوهش محور: سهم آزمون متمرکز: ۳۰ درصد. سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ درصد. سهم مصاحبه علمی و سنجش علمی ۳۰ درصد. سهم تهیه طرح واره ۲۰ درصد.

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ به شرح زیر خواهد بود:

الف) درس زبان با ضریب یک

ب) دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با ضریب پنج

ج) درس استعداد تحصیلی از مواد امتحانی این آزمون حذف شده است.