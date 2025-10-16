ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ از ۴ آبان آغاز می شود؛ اعلام زمان آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ در روز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ در مجموعههای امتحانی که پیش از این اعلام شده است، برگزار میشود.
ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ از ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز میشود و داوطلبان تا ۱۰ آبان فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
پذیرش دانشجو در مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و همچنین آئیننامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی» و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام پذیرش آزمون که در زمان ثبتنام توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود، صورت خواهد گرفت.
سنجش و پذیرش در شیوه «آموزشی – پژوهشی» مقطع دکتری (Ph.D) بر اساس معیارهای زیر انجام میگیرد:
آزمون متمرکز: با وزن ۵۰ درصد. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: با وزن ۲۰ درصد. مصاحبه علمی و سنجش عملی: با وزن ۳۰ درصد.
سنجش و پذیرش در شیوه «پژوهش محور» مقطع دکتری (Ph.D) بر اساس معیارهای زیر صورت میگیرد:
آزمون متمرکز: با وزن ۳۰ درصد. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: با وزن ۲۰ درصد. مصاحبه علمی و سنجش علمی: با وزن ۳۰ درصد. تهیه طرح واره: با وزن ۲۰ درصد.
اجرای مرحله اوّل (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ به شرح زیر خواهد بود:
الف) درس زبان با ضریب یک
ب) دروس تخصصی (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با ضریب پنج
ج) درس استعداد تحصیلی از مواد امتحانی این آزمون حذف شد.
سنجش و پذیرش برای تمامی دورهها شامل: روزانه، نوبت دوم، پردیسهای خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی، روزانه - غیردولتی، غیردولتی، مشترک، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق، آئین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.
شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۵ اطلاعرسانی خواهد شد.
با توجه به امکان تغییر نام رشتهگرایشها و یا سایر اطلاعات در جداول مجموعههای امتحانی تا زمان شروع ثبتنام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبتنام خواهد بود.
آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ به صورت جداگانه از آزمون کارشناسی ارشد و در بهمن ماه برگزار میشود.
