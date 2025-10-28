به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای عملیات ۱۲ روزه استان همدان با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در تداوم نهضت عاشورا اظهار کرد: پرستاری تنها یکی از ویژگی‌های ایشان بود، حضرت زینب (س) با ایستادگی و خطبه‌های کوبنده در شام شکست یزید را تثبیت کردند و اجازه ندادند عاشورا در کربلا دفن شود.

وی افزود: حضرت زینب کبری (س) نه‌تنها اسیر نشد، بلکه دشمن را شکست داد و پیام نهضت حسینی را از کربلا تا شام جهانی کرد. یزید خواهان بیعت امام حسین (ع) بود، نه شهادت ایشان، اما امام با جمله «مثلی لایبایع مثله» راه تسلیم را بست و زینب (س) این پیام را به اوج رساند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به جایگاه خانواده شهدا گفت: شهید از لحظه شهادت وارد جشن الهی می‌شود، اما صبر خانواده شهدا کمتر از فداکاری خود شهید نیست؛ همان گونه که حضرت زینب (س) پس از عاشورا با خطبه‌های خود در شام، حاکمان ظلم را به محاکمه کشید.

وی عملیات ۱۲ روزه اخیر را نتیجه سال‌ها مقاومت فرهنگی و ایمانی دانست و گفت: این عملیات نه صرفاً نظامی، بلکه معجزه‌ای الهی بود که وحدت و خشم مقدس ملت را در برابر دشمنان به نمایش گذاشت.

حاجی‌صادقی ضمن اشاره به نقش برجسته رهبری در این پیروزی افزود: رهبری حکیم انقلاب با درخششی خورشیدگونه، ملت را حول محور ولایت گرد آورد و این همبستگی، نشانه ایمان و بصیرت مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین پیام تبریک و تسلیت مقام معظم رهبری را به خانواده‌های شهدا ابلاغ کرد و گفت: از دوران ریاست‌جمهوری، دیدار با خانواده‌های شهدا از زیباترین لحظه‌های زندگی ایشان بوده است و امروز نیز پیام ایشان با عشق و احترام منتقل می‌شود.

وی در پایان با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس در همدان و نقش روحانیون و سرداران شهید گفت: همدان دارالمؤمنین است؛ استانی که در همه دوران‌ها در صف اول ایثار و مقاومت قرار داشته است.