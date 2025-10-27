به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار با خانواده شهدای اقتدار استان کرمانشاه که بعد از ظهر دوشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، با تبریک ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: کار حضرت زینب (س) بسیار دشوار بود، اما خداوند در کنار جهاد، صبر را نیز وسیله امتحان انسان‌ها قرار داده است.

وی افزود: وقتی فرزند یا همسر عزیزی در راه خدا شهید می‌شود، گرچه این جدایی سخت است، اما آرامش و اطمینان قلبی در میان بازماندگان موج می‌زند، چراکه جایگاه شهید نزد خداوند محفوظ و مطمئن است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به فلسفه زندگی و عبادت گفت: خداوند همه انسان‌ها را برای بندگی و حرکت در مسیر الهی آفریده است و شهید، ره صد ساله را یک‌شبه با نثار جان خود طی می‌کند. او مهمان خدا می‌شود و پیامش، پیام الهی و بشارت آرامش برای بازماندگان است.

حجت‌الاسلام حاجی صادقی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه خانواده شهدا تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های همیشگی رهبر انقلاب، بیداری، حضور و هم‌دلی با خانواده‌های معظم شهداست. هرچند شرایط خاص کشور گاهی دیدار حضوری را محدود کرده، اما محبت و دعای معظم‌له همواره شامل حال شماست و ایشان برای همه خانواده‌های شهدا صبر و اجر الهی طلب می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان ایران همواره در پی تضعیف کشور بوده‌اند، گفت: خون پاک شهدا، ایمان مردم و الطاف الهی مانع تحقق اهداف آنان شده است. امروز اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران، حاصل ایستادگی و ازخودگذشتگی شهیدان سرافراز است.

وی در پایان خطاب به خانواده شهدا خاطرنشان کرد: خداوند عزیزان شما را در زمره برگزیدگان خود قرار داده و دعای ما این است که آنان در بالاترین درجات قرب الهی، در جوار حضرت زینب (س) و اولیای الهی قرار گیرند و شما نیز با صبر، پایداری و استقامت، ادامه‌دهنده راه روشن آنان باشید.