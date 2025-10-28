  هرمزگان در انتصاب مدیران زن رتبه اول کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی از قرار گرفتن این استان در جایگاه نخست کشور در زمینه انتصاب مدیران زن و مدیران کل زن خبر داد و گفت: مبنای انتخاب مدیران در دولت چهاردهم شایسته‌سالاری، کارآمدی و اعتقاد به حکمرانی مطلوب در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی بوده و تلاش شد از ابتدای کرامت انسانی و منزلت مدیران در تغییر و تحول‌ها رعایت شود..

وی افزود: در همین راستا، با همکاری اداره‌کل بانوان و خانواده استانداری هرمزگان، کمیته سرمایه‌های انسانی استانداری و دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت کشور در استان هرمزگان تشکیل شد و بانک اطلاعاتی از بانوان که قادر به ایفای نقش به عنوان مدیر یا مدیرکل بودند تهیه شد.

آشوری تازیانی تصریح کرد: ارزیابی‌های لازم برای شناسایی بانوان واجد شرایط انجام شد و افرادی که دارای شاخص‌های مدیریتی هم‌راستا با گفتمان دولت چهاردهم بودند، برای مسئولیت‌های مختلف انتخاب شدند.

استاندار هرمزگان با اشاره به نتایج اعلام‌شده از سوی وزارت کشور گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، هرمزگان در انتصاب مدیران زن و همچنین مدیران کل زن، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: این موفقیت نشان از باور ما به ظرفیت تمام اقشار و گروه‌های جامعه دارد. تمام تلاشمان این است که در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب از همه توانمندی‌های موجود در استان، فارغ از هرگونه گرایش، بهره‌مند شویم و مردم بتوانند نتایج تلاش‌های مدیران را لمس کنند.