  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

  هرمزگان در انتصاب مدیران زن رتبه اول کشور را کسب کرد

  هرمزگان در انتصاب مدیران زن رتبه اول کشور را کسب کرد

بندرعباس-استاندار هرمزگان گفت: هرمزگان به عنوان استان برتر در انتصاب بانوان به عنوان مدیرکل و مدیر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی از قرار گرفتن این استان در جایگاه نخست کشور در زمینه انتصاب مدیران زن و مدیران کل زن خبر داد و گفت: مبنای انتخاب مدیران در دولت چهاردهم شایسته‌سالاری، کارآمدی و اعتقاد به حکمرانی مطلوب در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی بوده و تلاش شد از ابتدای کرامت انسانی و منزلت مدیران در تغییر و تحول‌ها رعایت شود..

وی افزود: در همین راستا، با همکاری اداره‌کل بانوان و خانواده استانداری هرمزگان، کمیته سرمایه‌های انسانی استانداری و دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت کشور در استان هرمزگان تشکیل شد و بانک اطلاعاتی از بانوان که قادر به ایفای نقش به عنوان مدیر یا مدیرکل بودند تهیه شد.

آشوری تازیانی تصریح کرد: ارزیابی‌های لازم برای شناسایی بانوان واجد شرایط انجام شد و افرادی که دارای شاخص‌های مدیریتی هم‌راستا با گفتمان دولت چهاردهم بودند، برای مسئولیت‌های مختلف انتخاب شدند.

استاندار هرمزگان با اشاره به نتایج اعلام‌شده از سوی وزارت کشور گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، هرمزگان در انتصاب مدیران زن و همچنین مدیران کل زن، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: این موفقیت نشان از باور ما به ظرفیت تمام اقشار و گروه‌های جامعه دارد. تمام تلاشمان این است که در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب از همه توانمندی‌های موجود در استان، فارغ از هرگونه گرایش، بهره‌مند شویم و مردم بتوانند نتایج تلاش‌های مدیران را لمس کنند.

کد مطلب 6637610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها