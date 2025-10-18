استاندار هرمزگان: بخش صنعت و معدن هرمزگان رشد ۱۱۱ درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی شنبه شب در آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان، ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان این عرصه، اظهار کرد: رشد ۱۱۱ درصدی صنعت و معدن هرمزگان نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این استان در مسیر توسعه صنعتی کشور است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیک استان، تاکید کرد: هرمزگان به دلیل ترکیب مزیت‌های متنوع، جزو پنج استان حیاتی کشور از منظر امنیت ملی و پدافند غیرعامل محسوب می‌شود و به همین دلیل توسعه صنعتی این استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

آشوری تازیانی افزود: صنعتگران و معدنکاران هرمزگان، طلایه‌داران رشد صنعتی در این منطقه هستند و به رغم مشکلات گذشته، امروز این استان به یکی از اهداف اصلی صنعتی کشور تبدیل شده است.

استاندار هرمزگان به نقش مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: جلسات متعدد و مستمر با حضور مدیران استانی برگزار شده تا موانع تولید شناسایی و در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود.

او با تاکید بر اهمیت حکمرانی مطلوب افزود: دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای حاکمیتی در کنار تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی باید به عنوان اضلاع مثلث حکمرانی، با همکاری هم، مسیر توسعه را هموار کنند.

استاندار هرمزگان به مسئله ناترازی انرژی و تأثیر آن بر روند تولید اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت گرفته و پیگیری‌های مستمر، مشکل ناترازی گاز در استان مدیریت شد و واحدهای تولیدی به سرعت به چرخه تولید بازگشتند.

او افزود: توزیع عادلانه منابع انرژی از اولویت‌های مهم است و ما با هماهنگی دولت مرکزی توانستیم مشکلات را به حداقل برسانیم.

محمد آشوری تازیانی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش اختیارات استانداران در جهت تسریع فرآیندهای اداری و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: دولت بخشی از اختیارات خود را به استانداران واگذار کرده است تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان مشکلات تولیدکنندگان را برطرف کنیم.

او همچنین از تصویب درخواست استانداران برای حضور آنها در میزهای مشترک اقتصادی با کشورهای همجوار خبر داد که می‌تواند در توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی استان مؤثر باشد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر تعامل مستمر با فعالان اقتصادی استان بیان کرد: ما در کنار شما هستیم و با تدبیر، عقلانیت و کار کارشناسی دغدغه‌ها و مشکلات شما را دنبال و تلاش می‌کنیم تا راه‌حل‌های مؤثر پیدا کنیم.