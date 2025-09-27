آشوری:رئیس جمهور به هرمزگان سفر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی صبح شنبه در نشست با خبرنگاران به تشریح وضعیت استان و آمادگیها برای سفر احتمالی رئیس جمهور پرداخت.
وی با اشاره به اینکه سفر هنوز قطعی نیست، تاکید کرد: ما باید مهیای حضور ایشان باشیم تا غافلگیر نشویم و میزبانی را به درستی ادا کنیم. این سفر فرصت مغتنمی است تا بتوانیم در جهت استیفای حقوق مردم استان و رفع موانع توسعه از ظرفیت حضور رئیس جمهور و همراهانشان استفاده کنیم.
استاندار هرمزگان همچنین به حادثه تلخ شهید رجایی در اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: ما در اردیبهشت ماه منتظر رئیس جمهور بودیم که حادثه تلخ شهید رجایی و بحران ناشی از آن پیش آمد. مدیریت این بحران به خوبی انجام شد و دولت نیز به لحاظ مدیریت بحران از مجموعه استان تقدیر و تشویق کرد.
وی افزود: استان در معرض بحرانهای دیگری نیز قرار گرفته و مدیریت آنها از همین استان در جهت حل مشکلات اساسی شکل ملی گرفته است.
آشوری تازیانی در ادامه به دستاوردهای اخیر استان پرداخت و اظهار کرد: به دلیل ضعف اطلاعرسانی، کمتر به این موفقیتها پرداخته شده است.
وی با اشاره به گزارش وزیر کشور مبنی بر اینکه هرمزگان اولین استان برتر کشور در حوزه اقتصادی بوده، گفت: این محصول کار جمعی همه کسانی است که کنشگر در این اتفاقات بودهاند و به نام یک شخص نیست.
استاندار هرمزگان در تشریح رتبههای استان در حوزههای مختلف عنوان کرد: ما در حوزه عمرانی مقام دوم و سپس مقام سوم را کسب کردهایم و پروژههای عمرانی بزرگی در سامانه ثبت گزارشات پروژههای عمرانی به ثبت رسیدهاند. در حوزه اجتماعی سوم شدیم و در حوزه آموزش و پرورش مقام اول را کسب کردهایم و در نظام ارزشیابی و نهضت مدرسهسازی محتمل است که مقام اول را کسب کنیم.
وی همچنین به پیشرفتهای حوزه سلامت در استان اشاره کرد و گفت: در نهضت سلامت اتفاقات بسیار خوبی در حال انجام است که هم ساخت بیمارستانها و هم بحث تجهیز بیمارستانها را شامل میشود. قریب هزار میلیارد تومان اعتبار با همین ایام کوتاهی که همه این بحرانها را داشتیم در نهضت سلامت در تجهیز بیمارستان الزامات بود و این اطلاعات منعکس شده است.
استاندار هرمزگان از اهدای آمبولانسهای جدید به استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با عزم جدی، بیمارستانهای استان در مدار قرار گیرند. وی به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد بیمارستان ۵۳۱ رختخوابی و بیمارستان ستاره خلیج فارس اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این بیمارستانها در سال آینده وارد مدار بهرهبرداری شوند.
آشوری تازیانی به بهبود فضای کسب و کار در استان اشاره کرد و گفت: گزارش اخیر اتاق بازرگانی نشان میدهد که در سال گذشته نگران فضای کسب و کار بودیم و در رتبه سیام کشور قرار داشتیم، اما با تلاش جمعی، برنامهریزیها و فعالیتهایی که در بخشهای مختلف خصوصی، تعاونی و دولتی انجام گرفت، امروز فضای کسب و کار ما سومین استان برتر کشور است.
وی افزود: هرچند راه طولانی برای ایجاد نقطه تعادل و دستیابی به اهداف مطلوب وجود دارد، اما آهنگ حرکت بسیار مناسب و جهتگیری صحیح است.
