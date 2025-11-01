سرمربی تیم ملی تپانچه: ترکیب اعزامی به مصر المپیکی است

مریم سلطانی سرمربی تیم ملی تپانچه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان مصر و عملکرد ملی‌پوشان در مسابقات اخیر اظهار داشت: در مسابقات مصر تنها در رشته‌های المپیکی حضور داریم. ترکیب تیم شامل چهار بانوی ورزشکار و سه آقاست. در بخش آقایان، فقط در رشته تپانچه بادی شرکت خواهیم کرد و در بخش بانوان، ورزشکاران در دو رشته تپانچه بادی و ۲۵ متر ورزشی حضور خواهیم داشت. همچنین در مسابقات میکس تپانچه بادی نیز نماینده خواهیم داشت.

وی درباره شرایط تیم پس از بازگشت از رقابت‌های اخیر گفت: نخستین حضور بین‌المللی ما پس از المپیک پاریس، مسابقات مونیخ بود که تنها نماینده تیم تپانچه با وجود فاصله طولانی از میادین نتایج قابل قبولی کسب کرد. هانیه رستمیان موفق شد رکورد برون‌مرزی تپانچه بادی زنان ایران را که در دست خودش بود را یک نمره ارتقا دهد و به عنوان نفر سوم به فینال راه یابد. در رشته ۲۵ متر ورزشی نیز با عملکردی عالی به عنوان نفر سوم وارد فینال شد و در رقابتی نفس‌گیر و زیبا با بهترین عملکرد خود در مرحله شوت‌آف مقام چهارم را کسب کرد.

سلطانی با اشاره به شرایط دشوار مسابقات قزاقستان و چین افزود: در قزاقستان تقریباً تمام اعضای تیم با بیماری کرونا مواجه شدند و برخی حتی نیاز به بستری داشتند. با وجود این شرایط، تیم با تمام توان در مسابقات حاضر شد. هانیه رستمیان در تپانچه بادی رکورد مونیخ خود را تکرار کرد و مقام چهارم را کسب کرد. اما در رشته ۲۵ متر، به دلیل بیماری، نبود فشنگ مناسب و تست‌شده و محدودیت‌ها نتوانست به فینال راه یابد.

وی ادامه داد: در بخش مردان نتایج بسیار امیدوارکننده بود. در قزاقستان امیر جوهری‌خو رکورد ۵۸۲ را ثبت کرد و به عنوان نفر یوم وارد فینال شد و مقام سوم آسیا را کسب کرد. وحید گل‌خندان نیز با رکورد ۵۸۰ عملکرد خوبی داشت. در چین گل‌خندان موفق شد رکورد برون‌مرزی خود را دو نمره ارتقا دهد و با ثبت ۵۸۲ به فینال راه یابد. با وجود اینکه نخستین فینال جهانی خود را تجربه می‌کرد با تمرکز بالا و عملکردی قابل تحسین مقام پنجم را کسب کرد.

سرمربی تیم ملی درباره عملکرد جواد فروغی نیز گفت: اگرچه فروغی در قهرمانی آسیا نتوانست به سطح تمرینات قبل اعزام خود نرسید، اما در مجموع عملکرد تیم مردان قابل قبول بود. اگر چنین نتایجی در بازی‌های آسیایی هانگژو رقم می‌خورد احتمال کسب مدال تیمی طلا یا نقره بسیار بالا بود. جواد فروغی در مسابقات جام جهانی چین رکورد ۵۷۹ را بعد از مدت‌ها افت کسب کرد که امید دوباره به حضور درخشان این قهرمان در آینده خواهد داد.

سلطانی درباره مشکلات فنی در قزاقستان گفت: برخی ورزشکاران با خرابی سلاح یا محدودیت فشنگ مواجه شدند. به دلیل محدودیت‌های پروازی امکان حمل فشنگ وجود نداشت و ناچار شدیم فشنگ را در محل مسابقه تهیه کنیم که کیفیت لازم را نداشت. با وجود این چالش‌ها در بخش میکس تپانچه بادی هم موفق به کسب مدال برنز شدیم و اکنون تیم ایران در بخش تپانچه بادی در جمع سه تیم برتر آسیاست.

وی درباره عملکرد تیم در رشته‌های خفیف نیز گفت: برای نخستین‌بار پس از انقلاب در رشته ۵۰ متر موفق به کسب مدال طلا و نقره شدیم. در مجموع هشت مدال به‌دست آمد. این دستاورد در شرایطی رقم خورد که تیم‌هایی مانند هند و چین و کره جنوبی و دیگر کشورهای نام اشنای تیراندازی آسیا و جهان از امکانات و منابع مالی گسترده‌ای برخوردارند اما تیم ایران با حداقل امکانات نتایج بسیار قابل قبولی کسب کرد.

سلطانی افزود: رقابت‌های قزاقستان و چین نشان داد که بیماری کرونا واقعاً برنامه‌ریزی‌ها را تحت تأثیر قرار داد. با این حال عملکرد کلی تیم رضایت‌بخش بود و فدراسیون نیز نهایت تلاش خود را برای تأمین امکانات و حمایت از تیم ملی انجام داده است.

سرمربی تیم ملی درباره چشم‌انداز مسابقات جهانی مصر گفت: پیش‌بینی مدال در تیراندازی دشوار است اما وضعیت تیم مطلوب است و انگیزه بالایی داریم. حفظ شرایط جسمانی و آمادگی روحی ورزشکاران کلید ارائه بهترین عملکرد خواهد بود.

وی درباره عملکرد هانیه رستمیان و حضور او در لیگ آلمان گفت: هانیه یکی از بااستعدادترین و حرفه‌ای‌ترین تیراندازان کشور است. او با رقبایی رقابت می‌کند که از نظر امکانات در سطحی کاملاً متفاوت قرار دارند. در بسیاری از کشورها تجهیزات به‌راحتی در دسترس است اما ما به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه‌ایم. خوشبختانه یکی از برندهای معتبر فشنگ اخیراً اسپانسر هانیه شده است هرچند همچنان در واردات فشنگ‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام چالش‌ها هانیه رستمیان نشان داده که از استعداد و پشتکار بالایی برخوردار است. مطمئنم با حمایت بیشتر و تأمین تجهیزات و مهمات مناسب می‌تواند در رقابت‌های آینده نتایج درخشانی کسب کند.