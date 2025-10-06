به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، هفته اول بوندسلیگا با حضور هانیه رستمیان برای دومین فصل در لیگ آلمان برگزار شد.

هانیه رستمیان، بانوی لژیونر تیراندازی کشورمان در این خصوص اظهار داشت: در هفته نخست بوندس‌لیگا حضور داشتم و دو مسابقه برگزار شد. طی این دو مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشتم و توانستم امتیازات خوبی را برای تیم pier۲۰۰۰ کسب کنم. تیم ما در دیدار اول با اختلاف کم با نتیجه ۳ بر ۲ باخت که یک امتیاز تیم را من به دست آوردم. در بازی دوم نیز حریف خود را ۵ بر صفر شکست دادیم.

وی در ادامه افزود: در این دو روز بین بین همه تیم‌ها با ۳۸۹ بیشترین امتیاز را کسب کردم. امسال به دلیل در پیش بودن مسابقات قهرمانی جهان نمی‌توانم خیلی زیاد در بوندسلیگا و تیم piar۲۰۰۰ حضور داشته باشم. امیدوارم با توجه به اینکه باید ویزای خود را تمدید کنم بتوانم حداقل یکی دو مسابقه دیگر تیم را همراهی کنم.

وی در خصوص حضورش در آلمان گفت: دلیل حضورم در آلمان شرکت در رقابت‌های بوندسلیگا و همچنین تست فشنگ بود. اولین روزهای حضورم توانستم فشنگ تست کنم و هماهنگی‌ها انجام شد تا فشنگ مورد نظر به دستم برسد. در جام جهانی ، کارخانه فشنگ ELEY با من صحبت کرد تا اسپانسر من باشند و بعد از انجام تست فشنگ به صورت رسمی اعلام کردند که به مدت دو سال در بحث تامین فشنگ، اسپانسر من خواهند بود. این اتفاق بسیار خوبی است و امیدوارم با این شرایط بتوانم تمرینات خوبی داشته باشم و با فشنگ تست شده نتایج بهتری را ثبت کنم. فاصله تست فشنگ و رقابت های بوندس‌لیگا دو هفته بود که در این فاصله در باشگاه تمرین کردم و بهترین بهره را از این زمان بردم.