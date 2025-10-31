باباخانی:مصرف ماهانه آرد در ایلام ۸۵۰۰ تن است

اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر کیفیت نان در استان اظهار کرد: طی بازدیدهای دوره‌ای از نانوایی‌ها، وضعیت پخت، بهداشت محیط و رعایت اصول فنی در تولید نان مورد ارزیابی قرار گرفته و خوشبختانه بخش قابل توجهی از واحدها در شرایط مطلوب قرار دارند.

وی افزود: هدف از اجرای طرح «چهارشنبه‌های آرد و نان» ارتقای سطح بهداشتی، فنی و نظارتی در واحدهای نانوایی است و در قالب این طرح، تیم‌های مشترک نظارت از اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری بر روند تولید، کیفیت خمیر و نحوه ذخیره‌سازی آرد نظارت خواهند داشت.

باباخانی گفت: در صورت مشاهده تخلفات صنفی یا بهداشتی در نانوایی‌ها، برخورد قانونی قاطع انجام می‌شود و در مقابل، واحدهای نمونه و دارای عملکرد مطلوب در شورای اداری شهرستان‌ها مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به وضعیت تأمین آرد در استان بیان کرد: مصرف گندم استان ماهانه حدود ۸۵۰۰ تن است.

وی گفت: میزان مصرف روزانه آرد در استان حدود ۲۲۰ تن است که از طریق کارخانه‌های فعال در شهرهای ایلام، ایوان و ملکشاهی تأمین می‌شود.

وی افزود: ظرفیت تولید فعلی کارخانه‌های آرد استان بین ۶۰ تا ۶۵ تن در روز است که نیاز آرد شهرستان‌ها را به‌طور کامل مرتفع می‌کند و ذخایر استراتژیک نیز در سطح مطلوبی قرار دارند.

باباخانی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه نانوایی‌ها، موارد را از طریق تماس با شماره ۱۲۴ (سامانه رسیدگی به شکایات صنفی) گزارش دهند تا در چارچوب مقررات بررسی و برخورد شود.