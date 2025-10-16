محمدی:واحدهای متخلف صنفی در ایلام ۶۵۶ میلیارد ریال جریمه شدند

سید مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری مبلغی بالغ بر ۶۵۶ میلیارد ریال جریمه در بخش کالا و خدمات اعمال شده که بیشترین میزان تخلفات مربوط به همین حوزه بوده است. همچنین در این بخش بیش از ۶۲ میلیارد ریال جریمه نقدی وصول شده است.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از پرونده‌های حوزه کالا و خدمات مربوط به واحدهایی است که پس از پرداخت جریمه مجدد مرتکب تخلف شده‌اند و برای این واحدها نیز مجدداً پرونده تشکیل و رأی قانونی صادر شده است تا خاصیت بازدارندگی قانون در برخورد با متخلفان تقویت شود.

وی اظهار داشت: در راستای تشدید نظارت بر چرخه آرد و نان استان، طرح نظارتی شورای آرد و نان در شهرستان مهران با حضور مدیرکل امور اقتصادی استانداری، اعضای نظارتی شورای آرد و نان استان، فرماندار مهران و گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی اجرا شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام، در این بازدید، وضعیت تولید آرد در کارخانه صالح‌آباد مورد بررسی قرار گرفت و در بازرسی‌های میدانی، یازده واحد نانوایی متخلف به دلیل عرضه خارج از سهمیه در سامانه فعالیت الکترونیکی شناسایی و برای آن‌ها پرونده تخلف تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی مهران ارسال شد تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.