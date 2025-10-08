۳ کامیون گندم معیوب پیش از ورود به چرخه تولید آرد در ایلام توقیف شد

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هوشیاری و رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات استان ایلام، سه کامیون حامل گندم معیوب پیش از ورود به چرخه تبدیل به آرد شناسایی و توقیف شد.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش دریافتی، این محموله شامل ۷۸ تُن گندم متعلق به یکی از سیلوهای ذخیره گندم شهرستان دهلران بوده که به مقصد کارخانه آرد ایلام در حرکت بود. بررسیهای اولیه نشان داد این گندمها دارای ناخالصی فراوان و فاقد شاخصهای لازم برای تبدیل به آرد مصرفی بودند.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت ایلام در این خصوص گفت: پس از انجام بررسیهای کارشناسی و محرز شدن تخلف از سوی مالک سیلو، پروندهای با عنوان تقلب در فروش تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
مهدی کاکاخانی افزود: نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع گندم و آرد با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، به صورت مستمر در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار دارد.
