علیپور: قرارگاه نوجوانی در تربت جام تشکیل شد

علی اصغر علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره نوجوانی برای یک فرد دوره بسیار مهمی است لذا باید خانواده‌ها و نهادهای تربیتی کشور به نوجوانان توجه ویژه کنند، در آیات قرآن کریم، سیره و روش اهل بیت علیهم السلام و فرمایشات مقام معظم رهبری بر اهمیت توجه به نوجوان تاکید بسیاری شده و باید بر عدم رهاسازی نوجوان در بستر جامعه مخصوصاً اگر جامعه‌ای ناسالم باشد توجه کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت جام افزود: در دوره نوجوانی توانایی یادگیری انسان بیشتر از مراحل بعدی زندگی است، برای جلوگیری از تباهی عمر شایسته است که نوجوانان را با محیط‌های علمی آشنا کنیم به طوری که مزه علم در وجود او بنشیند و در راه علم تلاش کند همچنین باید از بهترین راهکارها برای ترویج روحیه انقلابی و جهادی در نوجوان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: باید نوجوانان را با کلام خالق هستی آشنا کنیم وقتی نوجوان با قرآن کریم انس بگیرد بیمه قرآن می‌شود.

علیپور بیان کرد: داشتن برنامه خوب و مستمر از الزامات توجه به نوجوانان است لذا قرارگاه نوجوانی با حضور متولیان مردمی و نهادهای دولتی در حوزه نوجوان به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی تربت جام تشکیل شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت جام گفت: در این قرارگاه مصوب شد جهت ایجاد روحیه جهادی در نوجوانان برنامه دوکوهه پیشرفت و جهت انس گرفتن نوجوانان با قرآن کریم برنامه زندگی با آیه‌ها و جهت ترویج کتابخوانی معرفی کتاب و مسابقه کتابخوانی و جهت جهاد تبیین برنامه اکران فیلم‌های سینمایی مرتبط، اجرا شود.

وی در پایان از تمامی علاقه‌مندان به خدمت‌رسانی به نوجوانان دعوت کرد تا با پیوستن به قرارگاه نوجوانی شهرستان تربت‌جام در مسیر هم‌افزایی و همکاری، زمینه‌ساز رخدادهای ارزشمند و اثرگذار در حوزه نوجوانان شوند.