حجت الاسلام علی اصغر علیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر برنامههای ماه مبارک رمضان تبلیغات اسلامی این شهرستان را تشریح و اظهار کرد: شاخص ترین برنامه ماه مبارک رمضان امسال اجرای عملیات فصل بندگی و زندگی با آیهها خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت جام افزود: لذا مقدمات اجرای این برنامه فراهم شده است تا بتوانیم با کمک تمام ظرفیتهای شهرستان تربت جام از جمله علمای شیعه و سنی، فعالان و مراکز قرآنی و دیگر اقشار و همچنین با محتوای آماده شده سی فراز موضوعی آیههای قرآن کریم، پیوند و انس با قرآن با حفظ هر روز یک فراز انجام گیرد.
وی ادامه داد: تدبر این آیات در تمامی اماکن مذهبی و مساجد صورت میگیرد.
علیپور گفت: برگزاری هر روزه جزخوانی قرآن کریم در مصلی الغدیر و مزار شیخ جام این شهرستان با قرائت مرتلین از جمله برنامههای ماه مبارک رمضان است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت جام بیان کرد: اعزام مبلغ به روستاها و بخشهای این شهرستان در قالب اعزام فردی و جمعی، غبارروبی مساجد، مناجات خوانی، برپایی سفرههای افطاری، برگزاری جزخوانی نوجوانه ها را میتوان از دیگر برنامههای ماه مبارک رمضان امسال برشمرد.
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