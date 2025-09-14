به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اصغر علیپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از تلاشهای آنان در انعکاس اخبار شهرستان، بر نقش مهم رسانهها در جهاد تبیین تأکید کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتجام با اشاره به دستاوردهای ۴۵ ساله انقلاب اسلامی، این دستاوردها را بخشی از مبانی اعتقادی و دینی مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.
وی در ادامه گفت: دستاوردهای نظام در این ۴۵ سال به گونهای است که خبرنگاران در جهاد تبیین آنها، رسالتی مهمتر از ما دارند. بیان واقعیتها، تقویت امید در جامعه و خنثی کردن روایتهای غلط دشمن، از وظایف اصلی ما و شماست.
علیپور پیروزی بزرگ کشور در پاسخ به رژیم صهیونیستی را نشانهای از اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: این پیروزی که امروز در جهان مورد اعتراف است، نشان داد که ایران تنها کشوری است که در مقابل یک قدرت بزرگ و نامشروع ایستاده و پاسخی قاطع داده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتجام در بخشی از صحبتهای خود به فعالیتهای اداره تبلیغات اسلامی تربتجام پرداخت و اظهار کرد: این سازمان، نهادی صددرصد فرهنگی است و وظیفه اصلی آن، تقویت جریان دینی شهرستان و حفظ مبانی نظام با محوریت ولایت فقیه است.
وی ادامه داد: ما در حوزههای مختلفی مانند ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی، مقابله با آسیبهای اجتماعی و ترویج فرهنگ قرآنی فعالیت میکنیم.
علیپور از تربتجام به عنوان یکی از شهرستانهای برتر استان در زمینه قرآن نام برد و اضافه کرد: حدود ۴۸ خانه قرآن شهری و روستایی تحت نظارت تبلیغات اسلامی فعالیت دارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتجام اضافه کرد: علاوه بر این، طرحهای موفقی مانند تدبر در قرآن کریم و زندگی با آیههای قرآن کریم در این شهرستان اجرا شده و تربتجام پایلوت کشوری این طرحها بوده است. امسال هم پیگیر حضور قاریان و حافظان قرآن تربتجام در برنامه تلویزیونی محفل خواهیم بود.
