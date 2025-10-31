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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

۷۰ هزار نیرو مشغول تامین پایدار آب شرب مورد نیاز شهروندان هستند

۷۰ هزار نیرو مشغول تامین پایدار آب شرب مورد نیاز شهروندان هستند

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به تلاش ۷۰ هزار نیرو برای تامین پایدار آب شرب مورد نیاز مردم تاکید کرد با وجود ورود به ششمین دوره خشکسالی پیاپی، تلاش می‌کنیم در هر شرایطی آب شرب مردم تامین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشو با اشاره به برگزاری نخستین مانور استقرار گروه‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب کشور ادامه داد: ۷۰ هزار نیرو به طور شبانه‌روزی در سراسر کشور با آمادگی کامل مشغول تأمین آب شرب شهروندان هستند.

او با بیان این‌که میزان بارش‌ها از ابتدای سال جدید آبی نزدیک به ۸۰ درصد نسبت به بلندمدت کاهش داشته است افزود: با پیش‌بینی این وضعیت و به رغم تنگناهای و دشواری‌های تأمین آب، ۷۲۱ پروژه رفع تنش آبی در ۱۰۴ شهر کشور برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست.

امینی با اشاره به ویژگی‌های خاص جغرافیایی ایران اظهار داشت: از میان ۵۴ نوع مخاطره طبیعی شناخته‌شده در جهان، کشور ما با ۴۳ نوع از این مخاطرات از جمله خشکسالی، به‌صورت دائمی یا دوره‌ای مواجه است.

او این واقعیت را از دغدغه‌های جدی صنعت آب و فاضلاب عنوان کرد و افزود: هدف ما آن است که در هر شرایطی پاسخ‌گوی نیاز مردم به خدمات آب و فاضلاب باشیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: با وجود تمامی مخاطرات طبیعی، هرگز اجازه داده نشده است خدمات تأمین آب شرب برای بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور و هم‌چنین خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب برای میلیون‌ها خانوار دچار وقفه شود.

امینی حضور بیش از ۷۰ هزار نیروی فعال در صنعت آب و فاضلاب کشور را عامل اصلی تحقق این موفقیت دانست و یادآور شد: این نیروهای متخصص و متعهد در زمان بروز هرگونه بحران، همواره در کنار مردم بوده و با اتکا به توان فنی، تجربه و روحیه مسئولیت‌پذیری خود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده ارائه خدمات در اقصی نقاط ایران هستند.

امینی با بیان این‌که مانور بر نظم، ارتباط مؤثر تیم‌ها و پیش‌بینی نیازهای عملیاتی تمرکز داشت، تأکید کرد: هدف صرفاً واکنش به بحران نیست، بلکه پیش‌گیری، پیش‌بینی و تداوم پایدار خدمات مدنظر است.

او افزود: شرکت مهندسی آب و فاضلاب با تقویت زیرساخت‌های فناورانه و ایجاد وحدت رویه میان شرکت‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین ظرفیت پاسخگویی ملی را ارتقا می‌دهد.

کد مطلب 6640144
علی فروزانفر

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