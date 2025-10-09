به گزارش خبرنگار مهر، در پی تأمین پایدار آب شرب شهر بانه، مدیران ارشد وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور عصر پنجشنبه به منظور ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های حیاتی انتقال آب اضطراری، از سامانه انتقال آب به این شهر بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور سیف‌الله آقا بیگی، مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، و محمد امجد، مدیرکل بحران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، همراه بود، وضعیت فنی و آمادگی تجهیزات انتقال آب از سد چراغ‌ویس مورد بررسی قرار گرفت.

این پروژه که به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی زیرساختی در استان کردستان شناخته می‌شود، با هدف تأمین پایدار آب شرب بانه در شرایط بحرانی، از جمله خشکسالی‌ها یا هرگونه اختلال در خطوط اصلی انتقال آب، طراحی شده است.

در این بازدید، مدیران و مسئولان حاضر از بخش‌های مختلف این سامانه شامل خطوط انتقال و تأسیسات مرتبط بازدید کردند و وضعیت فنی آن را بررسی کردند.

همچنین، تأکید شد که آمادگی کامل سامانه برای تأمین آب شرب در تمام فصول سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیران و معاونین شرکت آب منطقه‌ای کردستان، مدیر پروژه و مدیران اداره منابع آب و آبفا و دیگر عوامل اجرایی پروژه نیز در این بازدید حضور داشتند و بررسی‌های لازم را برای ارتقاء تاب‌آوری شبکه آب شهر بانه به عمل آوردند.

این بازدید تأکید مجددی بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های آب و فاضلاب در سطح استان کردستان و لزوم آمادگی کامل در برابر بحران‌های احتمالی داشت.