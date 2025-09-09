به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در ملاقات با مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان بوشهر، به گونه‌ای است که طرح‌های تأمین و تولید و توزیع آب در اولویت قرار گرفته و باید همه شهرها و روستاها از منابع پایدار آب شرب برخوردار شوند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تلاش‌های شبانه روزی مدیران و کارکنان شرکت‌های آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب و آبرسانی خلیج فارس در تابستان جاری قابل تحسین و تقدیر است خاطر نشان کرد: با این وجود نارسایی‌هایی در این خصوص وجود دارد و مردم استان بوشهر از نوبت بندی و قطعی آب گلایه مندند و حمایت همه جانبه وزارت نیرو در رفع این مشکلات مطالبه مسئولین استان است.

وی تاکید کرد: استان بوشهر با یکی از خشکسالی‌های کم نظیر در بیش از نیم قرن اخیر و دوره آماری بلند مدت دست و پنجه نرم می‌کند و این خشکسالی منابع آب سطحی و رودخانه‌ها و چاه‌های آب زیرزمینی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

استاندار بوشهر بیان کرد: پایدارترین و در دسترس ترین منبع آبی استان، آب دریاست، به همین دلیل شیرین سازی آب دریا برای مصارف شرب و صنعت از جمله اولویت‌های استان است.

وی افزود: علاوه بر ۸ شهرستان ساحلی استان، باید تأمین آب پایدار شهرستان‌های غیر ساحلی مانند دشتستان و جم نیز از دریا تأمین شود تا در خشکسالی‌های پیاپی مردم در مضیقه آب شرب قرار نگیرند.

زارع بر تسریع در تکمیل عملیات اجرایی خرید و نصب و راه اندازی آب‌شیرین‌کن‌های عسلویه، دیر و بنک تاکید کرد و یادآور شد: تأمین تسهیلات برای افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن سیراف جم و همچنین تعیین تکلیف قرارداد آب‌شیرین‌کن‌های آبپخش و نوار ساحلی تنگستان نیز مورد تاکید قرار دارد.

وی اضافه کرد: قیمت تمام شده تولید و شیرین سازی آب دریا بالاست و مدیریت مصرف توسط شهروندان و کاهش تلفات و هدر رفت آب در شبکه‌های توزیع، نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در پایداری آب شرب شهرها و روستاهای استان دارد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و قرارگاه نیروی دریایی سپاه به عنوان مجری طرح‌های محرومیت زدایی آب شرب روستاهای استان می‌خواهم، نسبت به تسریع در انجام تعهدات و اجرای خطوط آبرسانی و ساخت مخازن ذخیره آب اهتمام ورزند.

وی گفت: افزایش اعتبارات تخصیص یافته از محل‌های مختلف مانند تنش آبی، محرومیت زدایی و خشکسالی و مدیریت بحران مورد تاکید قرار دارد.

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز ضمن موافقت با پیشنهادات و درخواست‌های دکتر زارع، دستورات لازم را به مدیران ذیربط صادر کرد.