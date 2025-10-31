امام جمعه پارسیان: قانون بازگشت عوارض گمرکی باید اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارسیان، ضمن تبریک روز پارسیان و تقدیر از دستاوردهای افتخارآفرین جوانان ایران در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد:

در هفته‌های اخیر شاهد موفقیت‌های چشمگیر جوانان کشور در میادین جهانی و آسیایی بوده‌ایم؛ از جمله نایب قهرمانی تیم ملی مردان در جهان، قهرمانی تیم‌های جوانان پسر در والیبال، جوانان دختر در فوتسال و بانوان در هندبال آسیا. این افتخارات بیانگر شور و نشاط و بالندگی جامعه ایرانی است.

وی افزود: دشمنان با تبلیغات منفی در فضای مجازی تلاش می‌کنند ذهن جوانان را نسبت به آینده مأیوس کنند، اما جوانان و نوجوانان ما با دیدن این پیشرفت‌ها امید خود را برای فردای روشن‌تر حفظ کرده‌اند.

امام جمعه پارسیان در ادامه با معرفی کتاب «جاذبه‌های گردشگری سواحل جنوبی ایران» نوشته نصرالله کریمی از نویسندگان بومی، گفت: این اثر بخش قابل توجهی را به معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان پارسیان اختصاص داده و می‌تواند در شناساندن پتانسیل‌های منطقه مؤثر باشد.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات غزه و نشست اخیر شرم‌الشیخ تصریح کرد: چند روز پس از آن نشست که برخی کشورهای اسلامی نیز در آن حضور داشتند، رژیم کودک‌کش اسرائیل بار دیگر بیش از صد نفر از مردم مظلوم غزه را به شهادت رساند. این چه صلح و آتش‌بسی است که بلافاصله با خونریزی و جنایت همراه می‌شود؟

وی گفت: این اقدامات فریبکارانه آمریکا و اسرائیل است و ما این جنایات را به شدت محکوم می‌کنیم. رژیم صهیونیستی بداند که این ظلم‌ها پایه‌های خودشان را سست می‌کند و به زودی روزی فرا خواهد رسید که نامی از اسرائیل بر نقشه جغرافیا باقی نماند.

انتقاد از وضعیت بندر و گمرک شیو

امام جمعه پارسیان با اشاره به بازدید خود از مجموعه گمرک بندر شیو، ضمن تقدیر از کارکنان و فعالان اقتصادی، گفت: فضای فعلی اسکله و گمرک در شأن مردم و کارکنان نیست و نیازمند توسعه، بهبود وضعیت و رفع مشکلات نظارتی، حفاظتی و امنیتی است.

وی تأکید کرد: لایروبی نکردن اسکله، کمبود امکانات اولیه مانند نور و دوربین‌های نظارتی و نبود محل مناسب برای پهلوگیری شناورها از مهم‌ترین مشکلات این مجموعه است که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند حوادثی مشابه آتش‌سوزی اسکله جوادالائمه را تکرار کند.

اجرای قانون بازگشت ۵ درصد عوارض گمرکی

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان خود را به تشریح قانون «دستورالعمل اجرایی رویه ملوانی» اختصاص داد و گفت: بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ این قانون، پنج درصد از ارزش کالاهای وارداتی باید به حساب دولت واریز و صد درصد آن به منطقه بازگردانده شود تا صرف اشتغال، معیشت مردم و توسعه زیرساخت‌ها شود.

وی افزود: تنها از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۸۷ میلیارد تومان از محل این عوارض در گمرک شیو واریز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برسد. با این حال تاکنون هیچ مبلغی از این محل به شهرستان بازنگشته است.

امام جمعه پارسیان با تأکید بر لزوم پیگیری این موضوع از سوی مسئولان استان و شهرستان گفت: استاندار هرمزگان، نماینده مردم در مجلس، فرماندار و سایر مسئولان باید اجرای این قانون را در اولویت قرار دهند. تحقق این امر می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات معیشتی، عمرانی و زیرساختی شهرستان را برطرف کند.

وی در پایان از اصحاب رسانه خواست با اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری، زمینه تحقق این حق قانونی مردم پارسیان را فراهم کنند.