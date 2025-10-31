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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

فاطمیان: هیبت پوشالی آمریکا با تسخیر لانه جاسوسی شکسته شد

فاطمیان: هیبت پوشالی آمریکا با تسخیر لانه جاسوسی شکسته شد

آبیک – امام جمعه خاکعلی گفت: حرکت تاریخی دانشجویان انقلابی، با تأیید صریح امام خمینی(ره) موجی از شور، بیداری و وحدت در میان ملت ایران ایجاد و هیبت پوشالی آمریکا را شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خاکعلی با تأکید بر اینکه حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) بهترین الگوی بانوان مسلمان هستند، اظهار کرد: این دو بانوی بزرگوار در دفاع از امامت و ولایت و نیز در تربیت فرزندان الهی همچون امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) نمونه‌ای کامل و بی‌نظیر برای همه هستند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفت: حرکت تاریخی دانشجویان انقلابی، با تأیید صریح امام خمینی (ره)، موجی از شور، بیداری و وحدت در میان ملت ایران ایجاد کرد.

حجت الاسلام فاطمیان با بازخوانی سخنان امام خمینی (ره) افزود: امام فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ همین جمله برای جوانان ما روحیه‌بخش و راهگشا بود و هیبت دروغین آمریکا را شکست.

امام‌جمعه خاکعلی در بخش پایانی خطبه‌ها با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی نخستین شهید محراب، بیان کرد: آیت‌الله قاضی طباطبایی از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) بود که سال‌ها مجاهدت، تبعید و زندان را تحمل کرد و سرانجام به دست منافقان کوردل به شهادت رسید.

کد مطلب 6640253

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