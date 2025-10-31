فاطمیان: هیبت پوشالی آمریکا با تسخیر لانه جاسوسی شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خاکعلی با تأکید بر اینکه حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) بهترین الگوی بانوان مسلمان هستند، اظهار کرد: این دو بانوی بزرگوار در دفاع از امامت و ولایت و نیز در تربیت فرزندان الهی همچون امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) نمونه‌ای کامل و بی‌نظیر برای همه هستند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گفت: حرکت تاریخی دانشجویان انقلابی، با تأیید صریح امام خمینی (ره)، موجی از شور، بیداری و وحدت در میان ملت ایران ایجاد کرد.

حجت الاسلام فاطمیان با بازخوانی سخنان امام خمینی (ره) افزود: امام فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ همین جمله برای جوانان ما روحیه‌بخش و راهگشا بود و هیبت دروغین آمریکا را شکست.

امام‌جمعه خاکعلی در بخش پایانی خطبه‌ها با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی نخستین شهید محراب، بیان کرد: آیت‌الله قاضی طباطبایی از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) بود که سال‌ها مجاهدت، تبعید و زندان را تحمل کرد و سرانجام به دست منافقان کوردل به شهادت رسید.