امام جمعه اهواز: نوآوری حلقه مفقوده رونق اقتصادی خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه این هفته اهواز که در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به اهمیت نوآوری در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: ایدههای نوآورانه، زمانی به ثمر مینشینند که زیرساختهای مناسب و سرمایهگذاری هدفمند در کنار آنها قرار گیرد؛ این سهگانه میتواند موتور محرک اقتصاد خوزستان باشد.
وی با تأکید بر لزوم رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران افزود: رشد اقتصادی صرفاً با افزایش تولید محقق نمیشود؛ باید نوآوری و سرمایهگذاری را در کنار تولید قرار داد تا به رونق واقعی برسیم.
امامجمعه اهواز همچنین با اشاره به دغدغههای معیشتی جوانان، تصریح کرد: ایجاد اشتغال از خواستههای بهحق مردم است. امروز جوانان برای ازدواج و خانهدار شدن نیازمند حمایت و تسهیلات هستند. مسئولان باید شرایط دریافت وام را تسهیل کنند تا گره از زندگی مردم باز شود.
حجتالاسلام موسویفرد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تقارن راهپیمایی ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از مردم برای حضور پرشور در این مراسم دعوت کرد و گفت: مراسم راهپیمایی روز دانشآموز، سهشنبه هفته آینده ساعت ۹ صبح در بلوار آیتالله بهبهانی برگزار میشود و حضور مردم، تجلی وحدت و بصیرت خواهد بود.
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