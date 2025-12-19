به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی فاطمیان در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به ابرنزاع امروز، آن را جنگ تبلیغاتی و رسانهای دشمن علیه انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: اگر ذهنها و باورها تسخیر شود، تسلط بر زیرساختها و حتی سرزمین ما، طبیعیترین و کمهزینهترین پیامد آن خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان گفت: این انتقال باید هنرمندانه، عمیق و با پیگیری مستمر انجام شود تا انگیزههایی مانند شوق به لقاءالله، احساس تکلیف دینی، روحیه مسئولیتپذیری نسبت به کشور و حس مقابله با دشمن در نسل جدید زنده بماند و حماسه دفاع مقدس به درستی برای آنها تبیین شود.
امام جمعه خاکعلی در ادامه افزود: جنگ رسانهای دشمن محدود به اطلاعات و اخبار نیست، بلکه تلاش دارد باورها، انگیزهها و امید مردم را هدف قرار دهد. این جنگ اگر جدی گرفته نشود، آثار آن در سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور مشهود خواهد بود و زمینه نفوذ دشمن فراهم میشود.
وی با اشاره به حمایت از مواضع عزتمندانه ریاست جمهوری و تأکید رهبر معظم انقلاب گفت: پیام اصلی روشن است؛ اگر ارزشهای دفاع مقدس با زبان درست، هنر متعهد و آموزش مستمر به نسل جوان منتقل شود، آینده انقلاب تضمین خواهد شد و مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن ممکن خواهد بود.
نظر شما