به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان ضمن اشاره به اصل تولی و تبری و با بیان اینکه در اسلام دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا توصیه شده است، تاکید کرد: کسانی که دهن کجی به اسلام و انقلاب و شهدا و رهبری می‌کنند می‌بایست مورد هدایت قرار گرفته و اگر هدایت نمی‌شوند می‌بایست از آنان دوری کرد و این مسئله مهمی است.

وی با بیان اینکه پیامبر (ص) می‌فرمایند آیا دین جز محبت است؟ افزود: باید دوستی خدا و اولیای خدا را در دل داشته باشیم. شهدای بزرگوار ما با همین محبت به خدا و اولیای خدا به مقام شهادت نائل آمدند و این اصل را باید نوجوانان و جوانان ما بدانند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس قبل از هر عملیات، به درگاه خدا دعا کرده و به اهل بیت (ع) متوسل می‌شدند، ابراز داشت: ما با همین دعاها پیروز شدیم کما اینکه ۴۷ سال است که دشمنان علیه ما توطئه می‌کنند و نتوانسته‌اند کاری پیش ببرند.

شریفی نیا با بیان اینکه اگر انقلاب اسلامی تا کنون با این قدرت باقی مانده و تا ظهور امام زمان (عج) باقی می‌ماند، به خاطر توکل و اتکال به خدا و محبت اولیای خدا است، گفت: اگر در جبهه‌های ما توسل به اهل بیت (ع) نبود، ما شکست می‌خوردیم.

وی با بیان اینکه ماهواره‌های دشمن و فضاهای مجازی، شاهد هستیم که دشمنان فقط علیه ایران صحبت می‌کنند در صورتی که برای مثال درباره مصر و اردن و عربستان و … که کشورهای مسلمان هستند، چیزی نمی‌بینیم، ابراز داشت: تمام بوق‌های تبلیغاتی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است زیرا اسلام واقعی اینجا است.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه کسی در رأس نظام ما قرار دارد که نایب امام زمان (عج) است و اجازه نمی‌دهد که ما نوکری آمریکا را کنیم و مشکل استکبار با ما در این است، گفت: ما باید به جوانان مان با جهاد تبیین، حقایق را بگوییم تا بدانند که چه توطئه‌هایی توسط دشمنان پشت پرده صورت می‌گیرد و ملت ما در روز ۱۳ آبان با حضور حماسی خود نشان می‌دهند که بار دیگر مشت محکمی بر دهان آمریکا خواهند زد.