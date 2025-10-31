امام جمعه دلگان: دانش آموزان وارثان آرمانهای بلند میهن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، بر تداوم روحیه استکبارستیزی در عرصه‌های جدید علمی، اقتصادی و فرهنگی تأکید و همچنین وضعیت نامناسب زیرساخت‌های درمانی این شهرستان را مورد انتقاد جدی قرار داد.

تداوم استکبارستیزی در میدان علم و فناوری

امام جمعه دلگان با تبریک فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، اظهار داشت: سیزدهم آبان تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه نماد روحیه «نه» گفتن به زورگویی است که باید در شرایط امروز نیز تداوم یابد.

وی با اشاره به تغییر چهره استکبار، تصریح کرد: دشمنی که دیروز با کودتا و لانه جاسوسی می‌آمد، امروز با جنگ اقتصادی، تحریم، جنگ روانی و رسانه‌ای ملت ما را هدف گرفته است.

حجت الاسلام بامری استکبارستیزی امروز را مبارزه در میدان علم و فناوری، ایجاد اقتصاد مقاومتی و هوشیاری در فضای مجازی خواند و خطاب به جوانان و دانشجویان گفت: شما با درس خواندن، پیروزی در المپیادهای علمی، ایجاد استارتآپ و مقابله با «تحریم دانش» در خط مقدم استکبارستیزی امروز ایستاده‌اید.

وی با توجه به روز دانش آموز افزود: شما دانش‌آموزان ادامه‌دهنده راهی هستید که نسل‌های پیشین برای سربلندی ایران کاشتند. مسئولیت شما آبادی ایران با دانش، مهارت و اخلاق است.

خطیب جمعه دلگان از نوجوانان و جوانان خواست مطالبه گر، هوشیار، پرسشگر و اهل همدلی و وحدت باشند و تأکید کرد: فردای ایران به همبستگی و باور شما به خود و آینده نیاز دارد.



وضعیت بهداشت و درمان دلگان نامطلوب است

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه وضعیت زیرساخت‌های بهداشت و درمان این شهرستان «فاصله ای تا آسمان» با شاخص‌های مطلوب دارد، گفت: متأسفانه این موضوع حیاتی و مهم سال‌هاست که مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است.

حجت الاسلام بامری با اشاره به پروژه‌های نیمه تمام درمانی، مثال عینی خود را ساختمان توسعه اورژانس شهری عنوان کرد: شش سال از آغاز ساخت آن می‌گذرد، اما تنها ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی در پایان با طرح این پرسش که این روند کند و غیرقابل قبول تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ خواستار توجه فوری و اقدامات سریع و عاجل مسئولان برای رفع این کمبودها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شد.