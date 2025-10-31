به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین با بیان اینکه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار و دانش آموز است، ابراز داشت: این روز بیانگر بیداری و انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه اساساً دشمنی آمریکا از روی اسلامی بودن یا هسته‌ای شدن ایران نیست، افزود: در این صورت باید با هند نیز آمریکا مشکل داشت و حال باید پرسید که این علت دشمنی از کجا ناشی می‌شود؟

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه مشکل آمریکا با ایران عزت حسینی و افتخار ملی و مذهبی است، ابراز داشت: تقابل آمریکا با ایران را از روی سلطه جویی استکبار است.

مطیعی با بیان اینکه هدف دشمنی آمریکا جلوگیری از قدرت مستقل و الگو شدن ایران است، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون برنامه آمریکا همین بود تا مانع خروج کشورها از هیمنه استکبار شود.

وی با بیان اینکه طرح برخی مسائل از سوی مسئولان عالیه گذشته شایسته و به صلاح منافع کشور نیست، افزود: خوشبختانه مردم این را به خوبی دریافته و در خلاف مسیر منافع ملی هرگز گام بر نخواهند داشت.