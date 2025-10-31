به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی کشمیر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایوانکی در مصلای این شهرستان با بیان اینکه امیر المومنین (ع) مسئولان ما را به رعایت نکات مهمی توصیه می‌کنند، بیان کرد: ایشان توصیه می‌کنند که مسئولان رعایت تقوای الهی، دوری از اختلاف و عدم استفاده از افراد سست در مسیر مدیریت توصیه می‌فرمایند.

وی با اشاره به وضعیت امروز کشورمان بیان کرد: جنگ ما با استکبار جنگ ترکیبی است. هدف هم تردید ایجاد کردن در دل‌های مردم ایران اسلامی است.

امام جمعه ایوانکی با بیان اینکه دشمن تلاش دارد تا جوانان مان را نسبت به نظام بدبین کنند، تاکید کرد: یکی از ابعاد مهم این جنگ نرم، جنگ روایت‌ها است و کار دشمن به فرموده قرآن، قلب معانی و برعکس جلوه دادن مسائل است.

کشمیر با بیان اینکه دشمن تلاش دارد تا جای حق و باطل را عوض کند، بیان کرد: یکی از کارهای دشمن کوچک جلوه دادن موفقیت‌های ما و بزرگ نمایی ضعف‌ها است که باید در قبال آن هوشیار بود.

وی با بیان اینکه کشورمان دارای پیشرفت‌ها و جهش‌هایی است که در دنیا سابقه ندارد، افزود: در تولید علم، حوزه نانو امروز ایران اسلامی یکی از پنج کشور دنیا است و بیش از ۵۰۰ شرکت دانش بنیان با جوانان نخبه در کشورمان فعال است که نشان از پویایی دانش در ایران اسلامی دارد.

امام جمعه ایوانکی با بیان اینکه دشمن نمی خواهد که جوان ما این مسائل را بداند، گفت: محصولات فراوانی در زمینه‌های مختلف، داروسازی، علم و فناوری و … در کشورمان تولید شده که بی نظیر است اما دشمن تلاش دارد همه این موفقیت‌ها را کوچک جلوه دهد.

کشمیر با بیان اینکه هر چند نیاز به سرمایه گذاری و توجه بیشتر در بسیاری برخی حوزه‌ها داریم اما بعد از انقلاب اسلامی در زمینه‌های بسیار زیادی ایران حرف اول را می‌زند، گفت: تبیین موفقیت‌ها برای جوانان راه مقابله با توطئه شوم دشمن است.