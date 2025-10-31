اسلامی:ریشه ایستادگی مقابل آمریکا در عاشورا و مکتب فاطمیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اسلامی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه رفیع ایشان در ولایت و معرفت پرداخت و مقامات معنوی صدیقه کبری (س) را حیرت‌انگیز خواند.

منطق ایستادگی در برابر استکبار، ریشه قرآنی دارد

امام‌جمعه تربت‌جام با گرامیداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، منطق ایستادگی در مقابل استکبار و ستمگران را منطقی ریشه گرفته از مکتب فاطمیه، عاشورا، دین و قرآن دانست.

وی ضمن اشاره به سالروز تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۵۸ و تبعید امام (ره) در ۱۳ آبان ۴۳، این تقابل را نه یک دعوای سیاسی صرف، بلکه تقابلی ریشه‌دار دانست و اظهار کرد: شروع آن به دوران پس از انقلاب محدود نمی‌شود و ریشه در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و خیانت آمریکا به دولت دکتر مصدق دارد.

اسلامی منطق ایالات متحده آمریکا را لزوم سلطه و هژمونی بر تمام کشورها عنوان کرد و گفت: هر کشوری که بخواهد خارج از مدار قدرت سلطه قرار بگیرد، باید از بین برود.

امام‌جمعه تربت‌جام، جمهوری اسلامی ایران را الگویی الهام‌بخش برای سایر ملت‌ها خواند که جلوی تمام نقشه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه غرب آسیا را گرفته است در ادامه تصریح کرد: امروز ایستادگی ما نه تنها به خاطر دین و ایمان، بلکه به خاطر استقلال و آینده ایران است.

وی با گرامیداشت روز دانش‌آموز، یادآور شد: در ۱۳ آبان ۵۷، نظامیان رژیم پهلوی ده‌ها دانش‌آموز و دانشجو را در محوطه دانشگاه تهران به شهادت رساندند و از مردم خواست در راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان حضور پرشور داشته باشند.

مطالبه جدی برای مقابله با فساد در بازار برنج

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به مطالبه‌ای جدی از مسئولان ارشد کشور، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم، دکتر پزشکیان و هیئت دولت پرداخت و خواستار انضباط بخشی فوری به بازار و توجه به معیشت مردم شد.

امام جمعه ترتب جام با اشاره به این‌که کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب و به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد، از فساد مطلق و دزدی آشکار در بازار برنج یارانه‌ای پرده برداشت.

وی گفت: برنجی که دولت با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی وارد می‌کند (معروف به ارز ترجیحی)، در بازار با کیسه‌ای یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

اسلامی تأکید کرد: این موضوع، یک رانت بسیار بزرگ و فساد بزرگ در حال وقوع است. دستگاه‌های نظارتی و قضائی کشور باید فوراً به این مسئله ورود کرده و با این فساد برخورد کنند و جلوی این رانت بزرگ را بگیرند.