به گزارش خبرنگار مهر، رضا کلهر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به ضرورت تبیین و ارتقای فرهنگ پدافند غیرعامل اظهار کرد: نهادینه کردن این فرهنگ در بین مردم از اساسی‌ترین نیازهای امروز کشور برای مقابله با تهدیدات نوین دشمن است.

وی با بیان اینکه دشمن در قالب جنگ رسانه‌ای و شناختی تلاش می‌کند ذهن و باور عمومی را هدف قرار دهد، افزود: صیانت از اندیشه و باور مردم، نخستین گام در تقویت پدافند غیرعامل و مصون‌سازی جامعه در برابر تهدیدات نرم است.

کلهر از تدوین و ابلاغ دستورالعمل آموزش همگانی پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: این دستورالعمل با هدف افزایش آگاهی عمومی و آماده‌سازی جامعه برای شناخت و مقابله با تهدیدات طراحی شده و در تمامی دستگاه‌ها و نهادها قابل اجراست.

معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات از جنگ نظامی به عرصه‌های سایبری و رسانه‌ای، تصریح کرد: پدافند غیرعامل با تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و خدمات‌رسانی، راهبردی هوشمندانه در برابر این تهدیدات محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش عالی، بیش از ۲۰ رشته دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه پدافند غیرعامل تعریف شده و در دستگاه‌های اجرایی نیز برگزاری ۱۲ ساعت آموزش ضمن خدمت برای کارکنان الزامی است.

کلهر در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید کرد و گفت: پایداری ملی زمانی محقق می‌شود که هر ایرانی در هر جایگاهی، احساس مسئولیت کرده و در مسیر افزایش آگاهی، هوشیاری و مقاومت در برابر تهدیدات دشمن، نقش خود را به‌درستی ایفا کند.