به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان کودکان بندرعباس که از نیازهای اساسی و مطالبه دیرینه حوزه سلامت استان هرمزگان محسوب می‌شود با تلاش‌های فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در حال راه‌اندازی است.

در بازدید اخیر از بیمارستان و جلسه هماهنگی با مدیران شرکت نفت ستاره خلیج فارس جزئیات مربوط به تأمین تجهیزات و نصب دستگاه‌های مورد نیاز بررسی شد و افتتاح این بخش در آینده‌ای نزدیک قطعی شد.

فاطمه جراره با تأکید بر اهمیت ارتقای خدمات درمانی به کودکان، افزود: با راه‌اندازی رادیولوژی دیجیتال بیماران می‌توانند از خدمات تصویربرداری دقیق‌تر و سریع‌تر بهره‌مند شوند.

این اقدام نه تنها هزینه‌های درمانی بیماران را کاهش می‌دهد بلکه موجب افزایش رضایت خانواده‌ها و ارتقای استانداردهای خدمات بیمارستان کودکان بندرعباس خواهد شد.