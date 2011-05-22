مشکل تهیه فیلم رادیولوژی در بیمارستان مفید حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار گزارشی از نایاب شدن فیلم رادیولوژی در بیمارستان مفید، روابط عمومی وزارت بهداشت توضیحاتی ارائه داد.

در این جوابیه آمده است: بر اساس بررسیهای به عمل آمده این مسئله که به دلیل ناتوانی در عدم پرداخت هزینه ها بوده است، خوشبختانه هیچ مشکلی برای تشخیص بیماری بیماران تحت درمان ایجاد نکرده است. با توجه به اینکه این بیمارستان مجهز به سیستم شبکه است، متخصصین از طریق شبکه قادر به رویت تصاویر رادیولوژی هستند.

این مسئله به مدت دو روز برای بیماران سرپایی که می بایست فیلم را با خود از بیمارستان خارج می کردند، مشکلاتی ایجاد کرده بود که این مشکلات تا ظهر یکشنبه اول خرداد ماه جاری مرتفع شده است.