به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان عصر جمعه در آئین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای و هوشمندسازی اداره کل پست استان آذربایجان شرقی، از تلاش مجلس برای تدوین و تصویب قانون جامع هوش مصنوعی خبر داد.

علیزاده با اشاره به سرعت پیشرفت کشورهای منطقه و جهان در این حوزه، تأکید کرد: تصویب این قانون، گامی حیاتی برای ترسیم مسیری درست در جهت توسعه هوش مصنوعی در کشور خواهد بود.

علیزاده ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: ما مدت چند ماه بود که در کمیسیون صنایع و معادن بر روی تدوین و تصویب قانون هوش مصنوعی کار می‌کردیم. این طرح دو سه هفته است که به صحن علنی مجلس ارجاع شده و بخش‌هایی از آن به تصویب رسیده است. امیدواریم تا حدود ۱۰ روز آینده، این قانون به طور نهایی تصویب و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شود.

تأسیس سازمان ملی توسعه هوش مصنوعی

علیزاده با بیان اینکه یکی از مفاد کلیدی این قانون، تشکیل سازمان ملی توسعه هوش مصنوعی است، گفت: بر اساس این قانون، سازمان ملی توسعه هوش مصنوعی تشکیل خواهد شد که وظایف و ساختار آن به طور مشخص تعریف شده است. این سازمان نقشی کلیدی در هدایت، حمایت و هماهنگی فعالیت‌ها در حوزه هوش مصنوعی در سراسر کشور ایفا خواهد کرد.

وی همچنین به پیش‌بینی صندوق توسعه ملی در این قانون اشاره کرد و افزود: صندوق توسعه ملی نیز در این قانون دیده شده و انتظار می‌رود با تصویب نهایی، منابع لازم برای حمایت از پروژه‌های هوش مصنوعی فراهم گردد.

سبقت کشورهای همسایه و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به سرعت پیشرفت کشورهای همسایه در حوزه هوش مصنوعی، از سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری برخی از کشورهای عربی در این زمینه خبر داد.

وی گفت: ایران با وجود تمام تلاش‌ها در این حوزه، همچنان با فاصله قابل توجهی از کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه روبرو است.

علیزاده تأکید کرد: کشورهایی که نتوانند خود را هم‌ردیف با جهان در حوزه هوش مصنوعی پیش ببرند، عملاً دچار مشکلات جدی خواهند شد و توسعه و پیشرفت آن‌ها با چالش مواجه می‌شود.” وی ابراز امیدواری کرد که با قانون‌گذاری صحیح و هدایت درست، به ویژه توسط وزارت ارتباطات و وزیر متخصص آن، بتوان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز بهره برد و از ایجاد فاصله در این حوزه جلوگیری کرد.

وی به پیشتازی استان آذربایجان شرقی در اجرای پروژه‌های هوشمندسازی اشاره کرد و این اقدامات را نشانه‌ای از اهتمام جدی مسئولین در این حوزه دانست.

علیزاده گفت: تصور دنیای بدون هوش مصنوعی در آینده نزدیک، غیرممکن به نظر می‌رسد و باید از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کرد.