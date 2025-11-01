به گزارش خبرنگار مهر، محمود طاهری صبح شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان‌شرقی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان تأکید کرد و گفت: استان آذربایجان‌شرقی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، از ضعف و ناپایداری اینترنت آسیب جدی می‌بیند.

وی افزود: امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها وسیله‌ای برای رفاه یا تفریح نیست، بلکه زیرساختی حیاتی در تمامی عرصه‌ها از جمله اقتصاد، آموزش و فرهنگ به‌شمار می‌آید. وقتی صنایع ما با تنش‌های آبی، برق و گاز روبه‌رو هستند، قطع یا ضعف اینترنت نیز مزید بر مشکلات تولید و کسب‌وکار می‌شود.

نماینده شبستر با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی حوزه انتخابیه خود گفت: شهرستان شبستر دومین شهر صنعتی و دانشگاهی استان است و حدود ۷۰۰ واحد تولیدی و تبدیلی در آن فعال است. بیشتر این واحدها از ضعف اینترنت و اختلال در شبکه ارتباطی آسیب می‌بینند، چراکه بسیاری از فرایندهای خرید، فروش و ثبت سفارش آن‌ها به اینترنت وابسته است.

طاهری با قدردانی از حضور وزیر ارتباطات در استان اظهار امیدواری کرد که بازدیدهای میدانی و بررسی‌های کارشناسی وزارت ارتباطات منجر به بهبود کیفیت شبکه در آذربایجان‌شرقی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مجمع نمایندگان استان در مجلس گفت: مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی متشکل از ۱۷ نماینده، یک ظرفیت ارزشمند سیاسی و ملی است که تاکنون به‌طور کامل از آن بهره‌برداری نشده است. امیدواریم دستگاه‌های اجرایی با همکاری نزدیک‌تر و جلسات هم‌افزایی با نمایندگان، نقشه راهی مشخص برای پیگیری مطالبات مردم تدوین کنند تا با تعامل مؤثر با وزارتخانه‌ها بتوانیم در سطح ملی اثرگذار باشیم.