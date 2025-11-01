به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح شنبه در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در اردیبهشت‌ماه امسال به‌دنبال درخواست کتبی استانداری، جلسه‌ای با وزیر محترم و معاونان ایشان در تهران برگزار شد و هشت محور اساسی در حوزه توسعه ارتباطات استان مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه بلافاصله پس از آن، دستورات اجرایی صادر و تیم‌های تخصصی برای نظارت میدانی به استان اعزام شدند.

تحقق ۸۰ درصدی مصوبات مشترک وزارت ارتباطات و استانداری آذربایجان‌شرقی

وی با اشاره به پیگیری مستمر مصوبات افزود: در جلسه امروز پیشرفت ۱۵ مصوبه مشترک بین وزارت ارتباطات و استانداری ارزیابی شد که میانگین تحقق آن‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است و بخش باقی‌مانده نیز به دلیل ماهیت اجرایی، در بازه‌های زمانی تعیین‌شده عملیاتی خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی مهم‌ترین مطالبات جدید استان از وزارت ارتباطات را تکمیل پوشش آنتن‌دهی در مناطق مرزی، بهبود شبکه ارتباطی بازار بزرگ تبریز و تقویت زیرساخت‌های فیبر نوری در ورزشگاه یادگار امام (ره) عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت بالای تماشاگران در بازی‌های تراکتور، تأمین اینترنت پایدار و پرسرعت در این مجموعه ضروری است.

سرمست همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در حوزه سلامت و آموزش گفت: اتصال مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مدارس استان به اینترنت پرسرعت از اولویت‌های کاری است و مکاتبات لازم برای تسریع در اجرای آن انجام خواهد شد.

وی افزود: در حوزه شهرک‌های صنعتی نیز اقدامات خوبی در شهرک شهید سلیمانی آغاز شده اما ۵۱ شهرک فعال استان همچنان نیازمند پوشش تلفن همراه و اینترنت پایدار هستند. همچنین انتظار می‌رود ضعف پوشش در مسیرهای جاده‌ای، روستاهای بالای ۲۰ خانوار و کریدورهای ریلی استان برطرف شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیشنهاد ایجاد مرکز هوش مصنوعی شمال‌غرب کشور در تبریز گفت: با توجه به ظرفیت علمی و صنعتی استان، این مرکز می‌تواند محور توسعه فناوری‌های نوین در منطقه باشد. وی همچنین از وزارت ارتباطات خواست تا در زمینه اقتصاد دیجیتال، حمایت از استارت‌آپ‌ها، پارک علم و فناوری و پژوهشکده فضایی دانشگاه تبریز حمایت‌های ویژه‌ای داشته باشد.

سرمست در ادامه با تأکید بر لزوم استقرار منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین در شهرک صنعتی بعثت تبریز اظهار کرد: در صورت عدم تحقق این امر از طریق مصوبه مجلس، امکان الحاق آن به منطقه ویژه موجود وجود دارد و انتظار داریم وزارت ارتباطات در این زمینه پشتیبانی کند.

توسعه زیرساخت‌های دیجیتال از مدارس تا شهرک‌های صنعتی در دستور کار استان

وی با قدردانی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گفت: همدلی میان دولت و مجلس موجب تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده است و استانداری از هرگونه پیگیری نمایندگان در راستای پیشرفت استان استقبال می‌کند.

استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیران دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا ضمن ارائه کارنامه عملکرد یک‌ساله، برنامه عملیاتی سال آینده خود را نیز به معاونت‌های متناظر در استانداری تحویل دهند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر دو محور مهم «نهضت مردمی مدرسه‌سازی» و «توسعه نیروگاه‌های خورشیدی» گفت: فرمانداران و مدیران استان باید با جلب مشارکت خیرین و مردم در ساخت مدارس و استقبال از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، این دو برنامه را با جدیت دنبال کنند.

سرمست در پایان از حضور وزیر ارتباطات در استان قدردانی کرد و افزود: اطمینان داریم با همکاری وزارت ارتباطات، گام‌های مؤثری در مسیر هوشمندسازی، دولت الکترونیک و ارتقای خدمات دیجیتال در استان برداشته خواهد شد.