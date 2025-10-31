پایان تورنمنت بین المللی هندبال تونس با کسب یک پیروزی دیگر برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز تورنمنت چهار جانبه تونس، امشب تیم ملی هندبال مردان ایران به مصاف گینه رفت.

شاگردان رافائل که از دو دیدار قبلی یک برد و یک باخت در کارنامه داشتند، در سومین بازی خود مقابل گینه به برتری ۲۷ بر ۱۹ دست یافتند و پایان خوشی را برای خود در این تورنمنت رقم زدند.

در دو بازی قبلی، تیم ملی هندبال ایران موفق به شکست کویت و در بازی نخست هم مقابل تونس میزبان متحمل شکست شده بود.

رده بندی نهایی چهار تیم حاضر در این تورنمنت بعد از بازی فردا تونس و کویت مشخص خواهد شد.

تیم ملی هندبال مردان ایران فردا تونس را به مقصد تهران ترک می‌کند و سپس اردوی نهایی خود را برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض برپا خواهد کرد.