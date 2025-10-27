به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان کشورمان که هم اکنون در نهمین مرحله اردوی آماده‌سازی خود به سر می‌برد، فردا (سه‌شنبه) با ۲۰ بازیکن راهی تونس می‌شود تا در تورنمنت چهارجانبه این کشور شرکت کند.

در تورنمنت چهارجانبه تونس علاوه بر میزبان، تیم‌های ملی ایران، کویت و گینه هم حضور داند. ملی‌پوشان کشورمان در این تورنمنت ابتدا با تونس بازی می‌کنند، سپس مقابل کویت صف‌آرایی خواهند کرد و در آخرین بازی خود گینه را پیش رو دارند.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال کشورمان در تورتمنت تونس به این شرح است:

چهارشنبه – ۷ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۱۴:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – تونس

پنجشنبه – ۸ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۱۲:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – کویت

جمعه – ۹ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۱۳:۳۰ به وقت کشورمان: ایران – گینه

علی رحیمی کازرونی، علی پیرزاده اهوازی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، طاها شکوهی پور، آرمان رحمانی، محمدمهدی بهنام‌نیا، وحید مسعودی، مصطفی شیرازی مقدم، صابر حیدری، سعید علی‌اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری ۲۰ بازیکن تیم ملی هندبال ایران را در این تورنمنت تشکیل می‌دهند.

رافائل کاستیلو (سرمربی)، محسن کرباسچی (سرپرست)، مجید رحیمی‌زاده (مربی) و علی بخشی (پزشکیار) کادرفنی تیم ملی را در این تورنمنت تشکیل می‌دهند.

ملی‌پوشان کشورمان پس از برگزاری مسابقات خود در این تورنمنت، روز شنبه، ۱۰ آبان، به میهن باز می‌گردند.

تیم ملی هندبال ایران خود را برای شرکت در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می‌کند.