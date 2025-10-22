  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

رافائل ۲۰ بازیکن را به اردوی تیم ملی هندبال مردان دعوت کرد

رافائل ۲۰ بازیکن را به اردوی تیم ملی هندبال مردان دعوت کرد

سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال مردان ۲۰ بازیکن را به مرحله جدید اردوی تیم ملی فراخواند.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان از جمعه ۲ آبان ماه در تهران آغاز می‌شود و در ادامه ملی‌پوشان به تورنمنت بین‌المللی تونس اعزام خواهند شد.

رافائل کاستیلو برای این مرحله از اردو ۲۰ بازیکن را به اردو فراخوانده که اسامی آنها به شرح زیر است:

علی رحیمی کازرونی، علی پیرزاده اهوازی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، طاها شکوهی پور، آرمان رحمانی، محمدمهدی بهنام‌نیا، وحید مسعودی، مصطفی شیرازی مقدم، صابر حیدری، سعید علی‌اکبری، امیدرضا سرپوشی، یونس آثاری

رافائل کاستیلو(سرمربی)، محسن کرباسچی(سرپرست)، مجید رحیمی زاده(مربی) و علی بخشی(پزشکیار) کادرفنی تیم ملی را در این اردو تشکیل می‌دهند.

تیم ملی هندبال ایران خود را برای شرکت در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده می‌کند.

کد خبر 6631316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها