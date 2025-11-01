فاطمیه اول هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) در فاطمیه اول مراسم عزاداری و سخنرانی در مساجد و هیئات مذهبی برگزار می‌شود.

برنامه مجالس عزا به شرح زیر است:



* هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) / ‏‬ تهران

سخنران: حجت الاسلام طباخیان

روضه خوانی: سعید حدادیان، محمد حسین حدادیان

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۰

آدرس: خیابان آزادی مهدیه امام حسن مجتبی



* هیئت ریحانه النبی / ‏‬ تهران

پیش منبرخوانی: حجت الاسلام اهری

سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری

روضه خوانی: محمد حسین پویانفر

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۱

آدرس: خیابان ولیعصر مسجد گیاهی



* هیئت نورالبکا / ‏‬ تهران

سخنران: حجت الاسلام احمدی اصفهانی

روضه خوانی: حمید دادوندی، حسن خلج

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۴روز از ساعت ۹ صبح

آدرس: خیابان مجاهدین اسلام چهارراه آبسردار کوچه اسلامی کوچه سجادیان بن بست صاحب الزمان

‌* مسجد ارک / ‏‬ تهران

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

روضه خوانی: منصور ارضی

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه از نمازمغرب و عشا به مدت ۳ شب

آدرس: خیابان پانزده خرداد مسجد ارک

* حسینیه صنف لباس فروشان / ‏‬ تهران

از شنبه ۱۰ آبان‌ماه به مدت ۴ روز از ساعت ۵:۳۰

سخنران: حجت‌الاسلام ثمری

روضه خوانی: منصور ارضی

آدرس: خیابان سعدی، کوچه درختی

* هیئت رایه العباس / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

روضه خوانی: محمود کریمی

زمان: از سه شنبه ۱۳ آبان ماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب و عشا

آدرس: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر

* هیئت یا زهرا (س) / ‏‬ تهران

سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی

روضه خوانی: مهدی سماواتی، سعید هدایتیان

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه از ساعت ۱۹ به مدت ۵ شب

آدرس: خیابان منیریه، کوچه زعیم



* هیئت محبان الزهرا (س) / ‏‬ تهران

سخنرانان: حجت الاسلام هاشمی نژاد و حجت‌الاسلام حسین انصاریان

روضه خوانی: ذبیح الله ترابی، سید محمد عاملی، مهدی تقی لو

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۶ روز از ساعت ۶:۳۰ صبح

آدرس: خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی، خیابان پهلوان حسن، کوچه یحیوی



* هیئت مکتب الزهرا (س) / ‏‬ تهران

سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی

روضه خوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه از ساعت ۱۹ به مدت ۴ شب

آدرس: خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ



* هیئت عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

روضه خوانی: حینف طاهری

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۴ شب ازساعت ۱۹:۳۰

آدرس: فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر

* هیئت میثاق با شهدا / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عابدینی

روضه خوانی: وحید نادری، سیدعلی حسینی و سالار پورنقی

زمان: از شنبه ۱۰ آبان‌ماه به مدت ۴ شب از ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام‌صادق (ع)

* هیئت عاشوراییان / ‏‬ تهران

پیش منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: آیت الله فروغی

روضه خوانی: محسن عربخالقی، ابوذر بیوکافی و سید محمدرضا نوشه ور

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹

آدرس: میدان رسالت مسجد الرسول



* هیئت مصباح الهدی / ‏‬ تهران

سخنران: حجت الاسلام معاونیان

روضه خوانی: سید مهدی میرداماد، محمد حسن فیضی، محمد فصولی

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹

آدرس: پاسداران میدان هروی، بلوار گلزار جنوبی، خیابان توحیدی، دبیرستان احسان

* هیئت اصحاب الحسین / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام قنبریان

روضه خوانی: مهدی سولی

زمان: از شنبه ۱۰ آبان‌ماه به مدت ۴ شب از ساعت ۱۹

آدرس: میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه تهران



* مهدیه / ‏سیرجان

سخنرانان: حجت الاسلام رفیعی، حجت الاسلام محسن کافی، حجت الاسلام دانشمند

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۷ شب از ساعت ۱۹

آدرس: مهدیه سیرجان

* هیئت روضةالرقیه / ‏‬ تهران‌

پیش‌منبرخوانی: علی سردرودی

سخنرانان: حجج‌اسلام میرهاشم حسینی و مهدی طبّاخیان

روضه خوانی: مرتضی طاهری، سید محمّد قاضوی، جواد حیدری، رضا بذری، مهدی اقدم نژاد، سید صادق عبادی، حمید دادوندی، سید حجت بحر العلوم، علی علیان و سجّاد آشتیانی

زمان: از یکشنبه ۱۱ آبان ماه به مدت ۱۰ روز، از ساعت ٧صبح

آدرس: خیابان ١٧ شهریور، بلوار قیام، بعدازکوچه مهاجری پلاک پرچم

* قرارگاه فرهنگی رضوان / ‏ارسنجان

سخنران: حجت‌الاسلام کشاورز

روضه خوانی: رضا شریفی

زمان: از شنبه ۱۰ آبان‌ماه به مدت ۴ روز از ساعت ۱۵

آدرس: ارسنجان، میدان معلم، حسینیه سرور آزادگان

* هیئت ثارالله / ‏زنجان

سخنران: حجت الاسلام والمسلمین میرباقری

روضه خوانی: نریمان پناهی، امیر کرمانشاهی و مهدی رسولی

زمان: از سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱

آدرس: زنجان، حسینیه اعظم زنجان

* هیئت منتظران ظهور / ‏لنگرود

سخنران: حجت‌الاسلام روشن دل و حجت‌الاسلام باقی زاده

روضه خوانی: ابوذر روحی

زمان: از دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه به مدت ۲ شب از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: لنگرود، حسینیه فداییان امام هادی علیه‌السلام

* هیئت غمخانه بی‌بی‌شهربانو / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی

روضه خوانی: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: از یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: قم، بلوار پیامبر اعظم جنب میدان آل یس

* هیئت آئین حسینی / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مسعود عالی

روضه خوانی: محمدرضا بذری و میثم مطیعی

زمان: پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: خیابان شیخ بهایی، ده ونک، آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر (علیه‌السلام)

* هیئت کربلا / ‏رفسنجان

سخنران: حجت‌الاسلام رمضانی

روضه خوانی: مجتبی رمضانی

زمان: از شنبه ۱۰ آبان‌ماه به مدت ۲ شب از ساعت ۱۹:۳۰

آدرس: رفسنجان، میدان ابراهیم، حسینیه نخل

* هیئت روضةالعباس / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی

روضه خوانی: سیدمهدی حسینی و حسین سیب سرخی

زمان: شنبه ۱۰ آبان‌ماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: پیروزی، خیابان کریمشاهیان

* هیئت حضرت حسن بن علی (ع) / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی صادقی

روضه خوانی: حمید علیمی، مهدی رعنایی و امیر برومند

زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت سه شب از ساعت ۲۰

آدرس: اصفهان، خیابان زینبیه شمالی، آستان مقدس حضرت زینب خواهر امام رضا علیه السلام

* هیئت صاحب‌العصر / ‏ اراک

سخنران: حجت‌الاسلام شریفیان

روضه خوانی: مسعود پیرایش

زمان: از دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

آدرس: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

* هیئت روضةالحسین / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام بندانی نیشابوری

روضه خوانی: سیدمهدی حسینی

زمان: از یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹

آدرس: خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه‌ناصری، کوچه‌درخشان، حسینیه شهید اعتمادسعید

* هیئت محسنیه / ‏ قم

سخنران: حجت‌الاسلام حائری

روضه خوانی: محمد ابراهیمی اصل و علی‌اکبر حائری

زمان: دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: قم، بلوار شهید نواب صفوی، نبش کوی ۲

* هیئت بیت‌العباس / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلیرضا صادقی واعظ

روضه خوانی: محسن عربخالقی

زمان: از شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۴ شب از ساعت ۲۰:۳۰

آدرس: خیابان‌پیروزی، خیابان‌نبردشمالی، کوچه‌امیراسماعیل‌ثانی

* هیئت مجمع شاعران اهل بیت / ‏‬ تهران‌

پیش‌منرخوانی: اسماعیل فروغی

سخنران: حجت‌الاسلام سیدرضا جعفری

روضه خوانی: جواد حیدری

زمان: از شنبه ۱۰ آبان‌ماه به مدت ۶ روز از ساعت ۱۵

آدرس: میدان قیام، بلوار قیام، بین کوچه مهاجری و منفرد عادل، پلاک ۳

* هیئت سفینةالحسین / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حسین مجاهد

روضه خوانی: محمد صمیمی

زمان: از شنبه ۱۰ آبان‌ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰

آدرس: خیابان شریعتی، آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) زرگنده

* هیئت شهدای گمنام / ‏‬ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام قاسمیان

روضه خوانی: صادق طاهری، مهرداد ملکی و مصطفی هادیان

زمان: از شنبه ۱۰ آبان‌ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۸:۴۵

آدرس: میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت

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