فاطمیه اول هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) در فاطمیه اول مراسم عزاداری و سخنرانی در مساجد و هیئات مذهبی برگزار میشود.
برنامه مجالس عزا به شرح زیر است:
* هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) / تهران
سخنران: حجت الاسلام طباخیان
روضه خوانی: سعید حدادیان، محمد حسین حدادیان
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۰
آدرس: خیابان آزادی مهدیه امام حسن مجتبی
* هیئت ریحانه النبی / تهران
پیش منبرخوانی: حجت الاسلام اهری
سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری
روضه خوانی: محمد حسین پویانفر
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۴ شب از ساعت ۲۱
آدرس: خیابان ولیعصر مسجد گیاهی
* هیئت نورالبکا / تهران
سخنران: حجت الاسلام احمدی اصفهانی
روضه خوانی: حمید دادوندی، حسن خلج
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۴روز از ساعت ۹ صبح
آدرس: خیابان مجاهدین اسلام چهارراه آبسردار کوچه اسلامی کوچه سجادیان بن بست صاحب الزمان
* مسجد ارک / تهران
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
روضه خوانی: منصور ارضی
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه از نمازمغرب و عشا به مدت ۳ شب
آدرس: خیابان پانزده خرداد مسجد ارک
* حسینیه صنف لباس فروشان / تهران
از شنبه ۱۰ آبانماه به مدت ۴ روز از ساعت ۵:۳۰
سخنران: حجتالاسلام ثمری
روضه خوانی: منصور ارضی
آدرس: خیابان سعدی، کوچه درختی
* هیئت رایه العباس / تهران
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
روضه خوانی: محمود کریمی
زمان: از سه شنبه ۱۳ آبان ماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب و عشا
آدرس: چیذر آستان مقدس امامزاده علی اکبر
* هیئت یا زهرا (س) / تهران
سخنران: حجت الاسلام حامد کاشانی
روضه خوانی: مهدی سماواتی، سعید هدایتیان
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه از ساعت ۱۹ به مدت ۵ شب
آدرس: خیابان منیریه، کوچه زعیم
* هیئت محبان الزهرا (س) / تهران
سخنرانان: حجت الاسلام هاشمی نژاد و حجتالاسلام حسین انصاریان
روضه خوانی: ذبیح الله ترابی، سید محمد عاملی، مهدی تقی لو
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۶ روز از ساعت ۶:۳۰ صبح
آدرس: خیابان وحدت اسلامی، روبروی اداره آگاهی، خیابان پهلوان حسن، کوچه یحیوی
* هیئت مکتب الزهرا (س) / تهران
سخنران: حجت الاسلام میرهاشم حسینی
روضه خوانی: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه از ساعت ۱۹ به مدت ۴ شب
آدرس: خیابان شریعتی خیابان شهدای ناجا ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
* هیئت عبدالله بن الحسن (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
روضه خوانی: حینف طاهری
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۴ شب ازساعت ۱۹:۳۰
آدرس: فرمانیه دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه صدر
* هیئت میثاق با شهدا / تهران
سخنران: حجتالاسلام عابدینی
روضه خوانی: وحید نادری، سیدعلی حسینی و سالار پورنقی
زمان: از شنبه ۱۰ آبانماه به مدت ۴ شب از ساعت ۱۹:۳۰
آدرس: بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امامصادق (ع)
* هیئت عاشوراییان / تهران
پیش منبرخوانی: مهدی سماواتی
سخنران: آیت الله فروغی
روضه خوانی: محسن عربخالقی، ابوذر بیوکافی و سید محمدرضا نوشه ور
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹
آدرس: میدان رسالت مسجد الرسول
* هیئت مصباح الهدی / تهران
سخنران: حجت الاسلام معاونیان
روضه خوانی: سید مهدی میرداماد، محمد حسن فیضی، محمد فصولی
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹
آدرس: پاسداران میدان هروی، بلوار گلزار جنوبی، خیابان توحیدی، دبیرستان احسان
* هیئت اصحاب الحسین / تهران
سخنران: حجتالاسلام قنبریان
روضه خوانی: مهدی سولی
زمان: از شنبه ۱۰ آبانماه به مدت ۴ شب از ساعت ۱۹
آدرس: میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه تهران
* مهدیه / سیرجان
سخنرانان: حجت الاسلام رفیعی، حجت الاسلام محسن کافی، حجت الاسلام دانشمند
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت ۷ شب از ساعت ۱۹
آدرس: مهدیه سیرجان
* هیئت روضةالرقیه / تهران
پیشمنبرخوانی: علی سردرودی
سخنرانان: حججاسلام میرهاشم حسینی و مهدی طبّاخیان
روضه خوانی: مرتضی طاهری، سید محمّد قاضوی، جواد حیدری، رضا بذری، مهدی اقدم نژاد، سید صادق عبادی، حمید دادوندی، سید حجت بحر العلوم، علی علیان و سجّاد آشتیانی
زمان: از یکشنبه ۱۱ آبان ماه به مدت ۱۰ روز، از ساعت ٧صبح
آدرس: خیابان ١٧ شهریور، بلوار قیام، بعدازکوچه مهاجری پلاک پرچم
* قرارگاه فرهنگی رضوان / ارسنجان
سخنران: حجتالاسلام کشاورز
روضه خوانی: رضا شریفی
زمان: از شنبه ۱۰ آبانماه به مدت ۴ روز از ساعت ۱۵
آدرس: ارسنجان، میدان معلم، حسینیه سرور آزادگان
* هیئت ثارالله / زنجان
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین میرباقری
روضه خوانی: نریمان پناهی، امیر کرمانشاهی و مهدی رسولی
زمان: از سهشنبه ۱۳ آبانماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱
آدرس: زنجان، حسینیه اعظم زنجان
* هیئت منتظران ظهور / لنگرود
سخنران: حجتالاسلام روشن دل و حجتالاسلام باقی زاده
روضه خوانی: ابوذر روحی
زمان: از دوشنبه ۱۲ آبانماه به مدت ۲ شب از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: لنگرود، حسینیه فداییان امام هادی علیهالسلام
* هیئت غمخانه بیبیشهربانو / قم
سخنران: حجتالاسلام هاشمی گلپایگانی
روضه خوانی: سیدمجید بنیفاطمه
زمان: از یکشنبه ۱۱ آبانماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: قم، بلوار پیامبر اعظم جنب میدان آل یس
* هیئت آئین حسینی / تهران
سخنران: حجتالاسلام مسعود عالی
روضه خوانی: محمدرضا بذری و میثم مطیعی
زمان: پنجشنبه ۱۵ آبانماه از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: خیابان شیخ بهایی، ده ونک، آستان مقدس امامزاده قاضی الصابر (علیهالسلام)
* هیئت کربلا / رفسنجان
سخنران: حجتالاسلام رمضانی
روضه خوانی: مجتبی رمضانی
زمان: از شنبه ۱۰ آبانماه به مدت ۲ شب از ساعت ۱۹:۳۰
آدرس: رفسنجان، میدان ابراهیم، حسینیه نخل
* هیئت روضةالعباس / تهران
سخنران: حجتالاسلام میرهاشم حسینی
روضه خوانی: سیدمهدی حسینی و حسین سیب سرخی
زمان: شنبه ۱۰ آبانماه از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: پیروزی، خیابان کریمشاهیان
* هیئت حضرت حسن بن علی (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعلی صادقی
روضه خوانی: حمید علیمی، مهدی رعنایی و امیر برومند
زمان: از شنبه ۱۰ آبان ماه به مدت سه شب از ساعت ۲۰
آدرس: اصفهان، خیابان زینبیه شمالی، آستان مقدس حضرت زینب خواهر امام رضا علیه السلام
* هیئت صاحبالعصر / اراک
سخنران: حجتالاسلام شریفیان
روضه خوانی: مسعود پیرایش
زمان: از دوشنبه ۱۲ آبانماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب
آدرس: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت
* هیئت روضةالحسین / تهران
سخنران: حجتالاسلام بندانی نیشابوری
روضه خوانی: سیدمهدی حسینی
زمان: از یکشنبه ۱۱ آبانماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹
آدرس: خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاهناصری، کوچهدرخشان، حسینیه شهید اعتمادسعید
* هیئت محسنیه / قم
سخنران: حجتالاسلام حائری
روضه خوانی: محمد ابراهیمی اصل و علیاکبر حائری
زمان: دوشنبه ۱۲ آبانماه از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: قم، بلوار شهید نواب صفوی، نبش کوی ۲
* هیئت بیتالعباس / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعلیرضا صادقی واعظ
روضه خوانی: محسن عربخالقی
زمان: از شنبه ۱۰ آبانماه ۴ شب از ساعت ۲۰:۳۰
آدرس: خیابانپیروزی، خیاباننبردشمالی، کوچهامیراسماعیلثانی
* هیئت مجمع شاعران اهل بیت / تهران
پیشمنرخوانی: اسماعیل فروغی
سخنران: حجتالاسلام سیدرضا جعفری
روضه خوانی: جواد حیدری
زمان: از شنبه ۱۰ آبانماه به مدت ۶ روز از ساعت ۱۵
آدرس: میدان قیام، بلوار قیام، بین کوچه مهاجری و منفرد عادل، پلاک ۳
* هیئت سفینةالحسین / تهران
سخنران: حجتالاسلام حسین مجاهد
روضه خوانی: محمد صمیمی
زمان: از شنبه ۱۰ آبانماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰
آدرس: خیابان شریعتی، آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) زرگنده
* هیئت شهدای گمنام / تهران
سخنران: حجتالاسلام قاسمیان
روضه خوانی: صادق طاهری، مهرداد ملکی و مصطفی هادیان
زمان: از شنبه ۱۰ آبانماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۸:۴۵
آدرس: میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت
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