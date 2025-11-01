شکایت علیه یک نظامی صهیونیست در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، مؤسسه هند رجب اعلام کرد که علیه یک نظامی صهیونیست مقیم برلین به دادستان کل آلمان شکایت کرده است. این شکایت به دنبال مشارکت وی در جنایت نسل کشی در نوار غزه مطرح شده است.

مؤسسه مذکور تاکید کرد که خواهان بازداشت این نظامی صهیونیست به نام الکانا ویدرمن بوده چرا که وی در گردان ۹۴ وابسته به تیپ کفیر حضور داشته است.

مؤسسه هند رجب اضافه کرد که شکایت ارائه شده بر پایه شواهد و مدارک موثقی تدوین شده است به طوری که سخنان و ویدئوهای منتشر شده از ویدرمن نشان می‌دهد او در شکنجه اسرای فلسطینی نقش داشته است. وی در یک مصاحبه به استفاده از سگ‌ها در برابر اسرای فلسطینی اعتراف کرده و از کارشکنی در مسیر ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه استقبال کرده بود.