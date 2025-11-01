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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

برجای ماندن بیش از ۸۰۰ شهید و زخمی در دوره آتش بس در غزه

برجای ماندن بیش از ۸۰۰ شهید و زخمی در دوره آتش بس در غزه

یک نهاد بین المللی به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در دوره اجرای توافق آتش بس در نوار غزه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به جنایت نسل کشی در حق فلسطینی ها در نوار غزه ادامه می دهد به طوری که از زمان اجرای آتش بس در این باریکه تاکنون به صورت متوسط روزانه بیش از ۱۰ فلسطینی به شهادت رسیده اند.

بر اساس این گزارش، در دوره به اصطلاح اجرای آتش بس در نوار غزه دست کم ۲۱۹ فلسطینی از جمله ۸۵ کودک به شهادت رسیده اند و ۶۰۰ تن دیگر زخمی شده اند. این آمارها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی جنایت کشتار هدفمند فلسطینی ها را متوقف نکرده است.

در این دوره رژیم صهیونیستی ۲ موج گسترده حملات در تاریخ های ۱۹ و ۲۹ اکتبر علیه نوار غزه انجام داده که طی موج اول ۴۷ فلسطینی از جمله ۲۰ کودک و طی موج دوم ۱۱۰ فلسطینی از جمله ۴۶ کودک به شهادت رسیده اند.

علاوه بر این، تیراندازی ها و حملات توپخانه ای و تخریب گسترده خانه های فلسطینی ها در نوار غزه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6640854

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