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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

روزنامه عبری اذعان کرد: مشارکت ارتش اسرائیل در حملات علیه کرانه باختری

روزنامه عبری اذعان کرد: مشارکت ارتش اسرائیل در حملات علیه کرانه باختری

یک روزنامه عبری زبان به همدستی ارتش رژیم صهیونیستی با شهرک نشینان صهیونیست در حمله به کرانه باختری اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد که گروهی از صهیونیست‌های طرفدار گسترش شهرک سازی ها حملات خشونت باری را علیه کرانه باختری انجام داده‌اند و این حملات در حال افزایش است.

در این گزارش آمده است که اوضاع میدانی و شواهد نشان می‌دهد ارتش رژیم صهیونیستی در برابر این حملات شهرک نشینان علیه ساکنان کرانه باختری کاری انجام نمی‌دهد.

پیش از این نیز گزارش شده بود که حملات مذکور با حمایت نظامیان صهیونیست صورت می‌گیرد.

یدیعوت آحارانوت اضافه کرد که این حملات از کنترل خارج شده است.

کد مطلب 6640833

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